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"Спутник V" эффективен даже при использовании одной дозы, заявили ученые
"Спутник V" эффективен даже при использовании одной дозы, заявили ученые
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вызывает высокий иммунный ответ даже при использовании одной дозы, показало исследование аргентинских ученых. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:19
2021-04-13T22:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вызывает высокий иммунный ответ даже при использовании одной дозы, показало исследование аргентинских ученых.В конце марта власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй дозы отложить на три месяца. Таким образом власти стремятся привить как можно больше людей на фоне нехватки вакцин от коронавируса в мире."Анализ на иммунный ответ на вакцину "Спутник V", в котором приняли участие 288 человек, показал, что 94% из них продемонстрировали присутствие антител после получения только одной дозы", - приводит пресс-служба правительства Аргентины результаты исследования."Анализ показал, что количество антител у ранее инфицированных людей, получивших одну дозу вакцины "Спутник V", в 4,6 раза выше, чем у добровольцев без предшествующей инфекции, получивших вакцину по схеме двух доз", - говорится в исследовании.Также было установлено, что 96% людей младше 60 лет имеют антитела уже на 21-й день после вакцинации одной дозой. У людей старше 60 лет этот показатель составляет 89%.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аргентина, в мире

"Спутник V" эффективен даже при использовании одной дозы, заявили ученые

21:19 13.04.2021 (обновлено: 22:26 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вызывает высокий иммунный ответ даже при использовании одной дозы, показало исследование аргентинских ученых.
В конце марта власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй дозы отложить на три месяца. Таким образом власти стремятся привить как можно больше людей на фоне нехватки вакцин от коронавируса в мире.
"Анализ на иммунный ответ на вакцину "Спутник V", в котором приняли участие 288 человек, показал, что 94% из них продемонстрировали присутствие антител после получения только одной дозы", - приводит пресс-служба правительства Аргентины результаты исследования.
"Анализ показал, что количество антител у ранее инфицированных людей, получивших одну дозу вакцины "Спутник V", в 4,6 раза выше, чем у добровольцев без предшествующей инфекции, получивших вакцину по схеме двух доз", - говорится в исследовании.
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Также было установлено, что 96% людей младше 60 лет имеют антитела уже на 21-й день после вакцинации одной дозой. У людей старше 60 лет этот показатель составляет 89%.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19АргентинаВ мире
 
 
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