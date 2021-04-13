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В Италии начнут производить "Спутник V" в ближайшие пару месяцев
В Италии начнут производить "Спутник V" в ближайшие пару месяцев
Производство вакцины "Спутник V" на итальянском заводе компании Adienne, как ожидается, начнется в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:57
2021-04-13T16:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
италия
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Производство вакцины "Спутник V" на итальянском заводе компании Adienne, как ожидается, начнется в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства.В марте РФПИ и компания Adienne Pharma&amp;Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии. Местное производство российской вакцины должны запустить в июле. Предполагается, что "Спутник V" будет изготавливаться на мощностях итало-швейцарской компании в провинции Монца-э-Брианца.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, италия, в мире

В Италии начнут производить "Спутник V" в ближайшие пару месяцев

16:57 13.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Производство вакцины "Спутник V" на итальянском заводе компании Adienne, как ожидается, начнется в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы создаем рабочие места в странах, возможности для компаний. Одна из таких компаний, например, – это Adienne, итало-швейцарская компания. Мы ожидаем, что производство на итальянском заводе начнется в ближайшие пару месяцев", - сказал он на брифинге с журналистами.

Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства.
В марте РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии. Местное производство российской вакцины должны запустить в июле. Предполагается, что "Спутник V" будет изготавливаться на мощностях итало-швейцарской компании в провинции Монца-э-Брианца.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийИталияВ мире
 
 
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