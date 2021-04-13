https://ria.ru/20210413/sputnik-1728111943.html

В Италии начнут производить "Спутник V" в ближайшие пару месяцев

В Италии начнут производить "Спутник V" в ближайшие пару месяцев

Производство вакцины "Спутник V" на итальянском заводе компании Adienne, как ожидается, начнется в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:57

2021-04-13T16:57

2021-04-13T16:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

италия

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Производство вакцины "Спутник V" на итальянском заводе компании Adienne, как ожидается, начнется в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства.В марте РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии. Местное производство российской вакцины должны запустить в июле. Предполагается, что "Спутник V" будет изготавливаться на мощностях итало-швейцарской компании в провинции Монца-э-Брианца.

https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728066563.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, италия, в мире