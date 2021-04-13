Совбез ООН возобновил заседание после перерыва из-за флага Косово
© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
© AP Photo / Jason DeCrow
ООН, 13 апр – РИА Новости. Совбез ООН возобновил заседание с участием представителя Косово на фоне флага края, несмотря на возражение России.
Во вторник проходит онлайн-заседание СБ ООН по ситуации в Косово. Представитель края, как и в предыдущие несколько раз, находится в кадре на фоне флага Косово. Россия неоднократно делала замечания на этот счет. Сегодня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал представителя Косово сменить фон, прежде чем продолжать заседание Совета Безопасности. Совет прервал заседание и ушел на закрытые консультации.
Через некоторое время заседание было продолжилось.
"Поскольку видеоконференция проводится в неформальном формате, фон, используемый участниками, не имеет значения. Совет решил продолжить заседание, учитывая это", - сказал председательствующий в СБ постпред Вьетнама Данг Дин Куи.
Участвующий в заседании глава МИД Сербии Никола Селакович выразил протест в связи с "надругательством" над видеоформатом встречи со стороны представителей Приштины. "Такое злоупотребление встречами Совета Безопасности абсолютно неприемлемы и представляют грубое нарушение правил Совета Безопасности", - отметил он
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Он призвал предпринять необходимые шаги для недопущения подобных шагов в будущем.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.