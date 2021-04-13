https://ria.ru/20210413/sovbez-1728116166.html

Совбез ООН прервал встречу из-за флага Косово в кадре

Совбез ООН прервал встречу из-за флага Косово в кадре

Совет Безопасности ООН прервал заседание по ситуации в Косово и ушел на закрытые консультации после того, как представитель края показалась в кадре на фоне... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:19

2021-04-13T17:19

2021-04-13T18:15

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ООН, 13 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН прервал заседание по ситуации в Косово и ушел на закрытые консультации после того, как представитель края показалась в кадре на фоне флага."Мы не против участия представителей Косово в нашем заседании. Это уже установлено практикой. Так или иначе, я бы хотел обратить внимание членов Совета на тот факт, что госпожа Гервала (представительница Косово. — Прим. ред.) сидит на фоне эмблемы Косово", — сказал перед началом заседания первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Он напомнил, что восемь членов Совета не признают независимость Косово."В связи с этим, чтобы продолжать, нам нужно попросить представителя Косово либо сменить фон, либо убрать флаг за нею. Тогда мы сможем продолжить", — указал российский дипломат.В свою очередь, дипломат от Великобритании Чанака Викремасинг счел, что заседание продолжать можно, поскольку он не было формальным. Совбез удалился на закрытые консультации, и онлайн-трансляция прервалась.Представители Косово уже не в первый раз демонстрируют свою атрибутику на заседаниях Совбеза ООН. Однако ранее Россия лишь ограничивалась замечаниями.

https://ria.ru/20210404/prezident-1604208799.html

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россия, совет безопасности оон, косово, в мире