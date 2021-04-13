https://ria.ru/20210413/sigarety-1727999621.html

Специалист научил, как распознать поддельные сигареты

Специалист научил, как распознать поддельные сигареты

Для этого на каждой легальной пачке сигарет с июля прошлого года размещают цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T02:17

2021-04-13T02:17

2021-04-13T10:49

jti россия

сигареты

евразийский экономический союз

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Для этого на каждой легальной пачке сигарет с июля прошлого года размещают цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный знак". Если такого кода нет или он не сканируется, это верный признак подделки, рассказал агентству "Прайм" директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев.Помимо цифрового кода, на пачке должны быть указаны максимальная розничная цена, дата изготовления, сведения о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табака с наглядными иллюстрациями.На долю нелегальной продукции сейчас приходится минимум десять процентов рынка, она поступает в основном из стран ЕАЭС. "Это привело к потерям государства более 85 миллиардов рублей в виде недополученных акцизов и НДС на акциз только в 2020 году", — отмечает Груздев. По его мнению, установленная с 1 апреля единая минимальная цена на табачную продукцию станет дополнительным признаком легальности и сократит долю контрафакта. Важна также разумная акцизная политика, дабы не допустить резкого подорожания табачных изделий.

https://ria.ru/20210401/sigarety-1603719715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

jti россия, сигареты, евразийский экономический союз, общество