https://ria.ru/20210413/sigarety-1727999621.html
Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
Для этого на каждой легальной пачке сигарет с июля прошлого года размещают цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T02:17
2021-04-13T02:17
2021-04-13T10:49
jti россия
сигареты
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общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Для этого на каждой легальной пачке сигарет с июля прошлого года размещают цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный знак". Если такого кода нет или он не сканируется, это верный признак подделки, рассказал агентству "Прайм" директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев.Помимо цифрового кода, на пачке должны быть указаны максимальная розничная цена, дата изготовления, сведения о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табака с наглядными иллюстрациями.На долю нелегальной продукции сейчас приходится минимум десять процентов рынка, она поступает в основном из стран ЕАЭС. "Это привело к потерям государства более 85 миллиардов рублей в виде недополученных акцизов и НДС на акциз только в 2020 году", — отмечает Груздев. По его мнению, установленная с 1 апреля единая минимальная цена на табачную продукцию станет дополнительным признаком легальности и сократит долю контрафакта. Важна также разумная акцизная политика, дабы не допустить резкого подорожания табачных изделий.
https://ria.ru/20210401/sigarety-1603719715.html
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jti россия, сигареты, евразийский экономический союз, общество