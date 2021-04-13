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Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
Для этого на каждой легальной пачке сигарет с июля прошлого года размещают цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T02:17
2021-04-13T10:49
jti россия
сигареты
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Для этого на каждой легальной пачке сигарет с июля прошлого года размещают цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный знак". Если такого кода нет или он не сканируется, это верный признак подделки, рассказал агентству "Прайм" директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев.Помимо цифрового кода, на пачке должны быть указаны максимальная розничная цена, дата изготовления, сведения о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табака с наглядными иллюстрациями.На долю нелегальной продукции сейчас приходится минимум десять процентов рынка, она поступает в основном из стран ЕАЭС. "Это привело к потерям государства более 85 миллиардов рублей в виде недополученных акцизов и НДС на акциз только в 2020 году", — отмечает Груздев. По его мнению, установленная с 1 апреля единая минимальная цена на табачную продукцию станет дополнительным признаком легальности и сократит долю контрафакта. Важна также разумная акцизная политика, дабы не допустить резкого подорожания табачных изделий.
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jti россия, сигареты, евразийский экономический союз, общество

Специалист научил, как распознать поддельные сигареты

02:17 13.04.2021 (обновлено: 10:49 13.04.2021)
 
© Fotolia / DoraZettПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Fotolia / DoraZett
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Для этого на каждой легальной пачке сигарет с июля прошлого года размещают цифровой код, который можно отсканировать с помощью мобильного приложения "Честный знак". Если такого кода нет или он не сканируется, это верный признак подделки, рассказал агентству "Прайм" директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев.
Помимо цифрового кода, на пачке должны быть указаны максимальная розничная цена, дата изготовления, сведения о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табака с наглядными иллюстрациями.
На долю нелегальной продукции сейчас приходится минимум десять процентов рынка, она поступает в основном из стран ЕАЭС. "Это привело к потерям государства более 85 миллиардов рублей в виде недополученных акцизов и НДС на акциз только в 2020 году", — отмечает Груздев.
По его мнению, установленная с 1 апреля единая минимальная цена на табачную продукцию станет дополнительным признаком легальности и сократит долю контрафакта. Важна также разумная акцизная политика, дабы не допустить резкого подорожания табачных изделий.
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 00:26
В России с 1 апреля ввели минимальную цену на сигареты
 
JTI РоссияСигаретыЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
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