https://ria.ru/20210413/shkola-1728054638.html
Число учащихся в подмосковных школах к 2023 году превысит миллион
Число учащихся в подмосковных школах к 2023 году превысит миллион
Число учащихся в школах Московской области к 2023 году превысит 1 миллион человек, сообщила на заседании правительства Подмосковья во вторник министр... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:51
2021-04-13T12:51
2021-04-13T12:51
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КРАСНОГОРСК, 13 апр – РИА Новости. Число учащихся в школах Московской области к 2023 году превысит 1 миллион человек, сообщила на заседании правительства Подмосковья во вторник министр образования региона Ирина Каклюгина.Всего по данным Центра управления регионом (ЦУР) с начала апреля поступило 10 тысяч жалоб, из них 71% пришелся на муниципальные дороги."В 2013 году школьников 644 тысячи, сейчас школьников 942 тысячи. Ежегодно мы растем на 43 тысячи детей в год. Такими темпами к 2023 году, которые будут учиться в школах превысит миллион человек", - скзала Каклюгина.Она добавила, что к 2023году в Московской области будет построено 97 школ."В этом году мы планируем построить 34 школы, 25 из которых будут построены за бюджетные средства", - добавила министр.
https://ria.ru/20210413/blagoustroystvo-1728050268.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 13 апр – РИА Новости. Число учащихся в школах Московской области к 2023 году превысит 1 миллион человек, сообщила на заседании правительства Подмосковья во вторник министр образования региона Ирина Каклюгина.
Всего по данным Центра управления регионом (ЦУР) с начала апреля поступило 10 тысяч жалоб, из них 71% пришелся на муниципальные дороги.
"В 2013 году школьников 644 тысячи, сейчас школьников 942 тысячи. Ежегодно мы растем на 43 тысячи детей в год. Такими темпами к 2023 году, которые будут учиться в школах превысит миллион человек", - скзала Каклюгина.
Она добавила, что к 2023году в Московской области будет построено 97 школ.
"В этом году мы планируем построить 34 школы, 25 из которых будут построены за бюджетные средства", - добавила министр.