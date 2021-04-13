https://ria.ru/20210413/shkola-1728054638.html

Число учащихся в подмосковных школах к 2023 году превысит миллион

Число учащихся в подмосковных школах к 2023 году превысит миллион

Число учащихся в школах Московской области к 2023 году превысит 1 миллион человек, сообщила на заседании правительства Подмосковья во вторник министр... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:51

2021-04-13T12:51

2021-04-13T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

КРАСНОГОРСК, 13 апр – РИА Новости. Число учащихся в школах Московской области к 2023 году превысит 1 миллион человек, сообщила на заседании правительства Подмосковья во вторник министр образования региона Ирина Каклюгина.Всего по данным Центра управления регионом (ЦУР) с начала апреля поступило 10 тысяч жалоб, из них 71% пришелся на муниципальные дороги."В 2013 году школьников 644 тысячи, сейчас школьников 942 тысячи. Ежегодно мы растем на 43 тысячи детей в год. Такими темпами к 2023 году, которые будут учиться в школах превысит миллион человек", - скзала Каклюгина.Она добавила, что к 2023году в Московской области будет построено 97 школ."В этом году мы планируем построить 34 школы, 25 из которых будут построены за бюджетные средства", - добавила министр.

https://ria.ru/20210413/blagoustroystvo-1728050268.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)