В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:22 13.04.2021 (обновлено: 05:21 13.04.2021)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Питание осужденного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который в конце марта объявил голодовку, производится по установленным нормам, также он получает всю необходимую медпомощь, сообщили РИА Новости в УФСИН по Тверской области.
В конце марта супруга осужденного Юлия Шестун сообщила РИА Новости, что ее муж объявил голодовку в СИЗО Твери на этапе в колонию. На странице осужденного в социальной сети Facebook опубликованы его жалобы на содержание в тверском СИЗО-1, а также информация о том, что он попал в медсанчасть-69 УФСИН в Торжке. На лечение Шестун также жалуется, в частности, по его словам, в медсанчасти не хватает медикаментов, врачей.
Управление ФСИН по Тверской области в ответ на запрос РИА Новости не уточнило, где в настоящий момент содержится Шестун, так же как и не назвало будущее место отбывания осужденным наказания, подчеркнув, что эту информацию официально может получить только один из родственников осужденного по его выбору.
"Сообщаем, что условия содержания Шестуна А.В. соответствуют требованиям действующего законодательства", - информирует УФСИН.
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Отмечается, что Шестун не голодает - "питание осужденного производится по установленным нормам".
"Медицинская помощь осужденному А.В. Шестуну оказывается в полном объеме в соответствии с его текущими медицинскими показателями", - говорится в сообщении.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.
Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
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