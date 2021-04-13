https://ria.ru/20210413/shestun-1728001068.html

В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна

В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна

Питание осужденного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который в конце марта объявил голодовку, производится по установленным... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T03:22

2021-04-13T03:22

2021-04-13T05:21

александр шестун

тверская область

московская область (подмосковье)

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Питание осужденного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который в конце марта объявил голодовку, производится по установленным нормам, также он получает всю необходимую медпомощь, сообщили РИА Новости в УФСИН по Тверской области.В конце марта супруга осужденного Юлия Шестун сообщила РИА Новости, что ее муж объявил голодовку в СИЗО Твери на этапе в колонию. На странице осужденного в социальной сети Facebook опубликованы его жалобы на содержание в тверском СИЗО-1, а также информация о том, что он попал в медсанчасть-69 УФСИН в Торжке. На лечение Шестун также жалуется, в частности, по его словам, в медсанчасти не хватает медикаментов, врачей.Управление ФСИН по Тверской области в ответ на запрос РИА Новости не уточнило, где в настоящий момент содержится Шестун, так же как и не назвало будущее место отбывания осужденным наказания, подчеркнув, что эту информацию официально может получить только один из родственников осужденного по его выбору."Сообщаем, что условия содержания Шестуна А.В. соответствуют требованиям действующего законодательства", - информирует УФСИН.Отмечается, что Шестун не голодает - "питание осужденного производится по установленным нормам"."Медицинская помощь осужденному А.В. Шестуну оказывается в полном объеме в соответствии с его текущими медицинскими показателями", - говорится в сообщении.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

https://ria.ru/20210218/shestun-1598031721.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/shestun-1591236728.html

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александр шестун, тверская область, московская область (подмосковье), происшествия