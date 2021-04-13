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Опубликован трейлер финала "Сокола и Зимнего Солдата"

Опубликован трейлер финала "Сокола и Зимнего Солдата"

На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер финальных эпизодов мини-сериала "Сокол и Зимний солдат". РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:14

2021-04-13T12:14

2021-04-13T12:14

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер финальных эпизодов мини-сериала "Сокол и Зимний солдат".На стриминговом сервисе Disney + вышло уже четыре серии из шести. Дело близится к развязке: главных героев Сэма Уилсона (Сокол), которого Стив Роджерс назначил новым Капитаном Америкой, и его напарника Джеймса Барнса (Зимний солдат) ждет самая тяжелая и напряженная битва с врагами. Их главным противником остается Джон Уокер. Заполучив на черном рынке сыворотку суперсолдата и приняв ее, он обрел нечеловеческую силу и объявил себя новым Капитаном Америкой. Однако его амбиции привели к вспышке насилия и хаоса. Соколу и Зимнему солдату предстоит остановить злодея. Главные роли в сериале Marvel исполнили Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили ВанКэмп, Уайатт Рассел и другие.Премьера финальных серий состоится на платформе Disney + в ближайшее время.

https://ria.ru/20210330/obiwankenobi-1603414386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , знаменитости, dc comics, сша, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics