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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/serial-1728035632.html
Опубликован трейлер финала "Сокола и Зимнего Солдата"
Опубликован трейлер финала "Сокола и Зимнего Солдата"
На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер финальных эпизодов мини-сериала "Сокол и Зимний солдат". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:14
2021-04-13T12:14
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер финальных эпизодов мини-сериала "Сокол и Зимний солдат".На стриминговом сервисе Disney + вышло уже четыре серии из шести. Дело близится к развязке: главных героев Сэма Уилсона (Сокол), которого Стив Роджерс назначил новым Капитаном Америкой, и его напарника Джеймса Барнса (Зимний солдат) ждет самая тяжелая и напряженная битва с врагами. Их главным противником остается Джон Уокер. Заполучив на черном рынке сыворотку суперсолдата и приняв ее, он обрел нечеловеческую силу и объявил себя новым Капитаном Америкой. Однако его амбиции привели к вспышке насилия и хаоса. Соколу и Зимнему солдату предстоит остановить злодея. Главные роли в сериале Marvel исполнили Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили ВанКэмп, Уайатт Рассел и другие.Премьера финальных серий состоится на платформе Disney + в ближайшее время.
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что посмотреть , знаменитости, dc comics, сша, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics

Опубликован трейлер финала "Сокола и Зимнего Солдата"

12:14 13.04.2021
 
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment появился трейлер финальных эпизодов мини-сериала "Сокол и Зимний солдат".
На стриминговом сервисе Disney + вышло уже четыре серии из шести. Дело близится к развязке: главных героев Сэма Уилсона (Сокол), которого Стив Роджерс назначил новым Капитаном Америкой, и его напарника Джеймса Барнса (Зимний солдат) ждет самая тяжелая и напряженная битва с врагами.
Их главным противником остается Джон Уокер. Заполучив на черном рынке сыворотку суперсолдата и приняв ее, он обрел нечеловеческую силу и объявил себя новым Капитаном Америкой. Однако его амбиции привели к вспышке насилия и хаоса. Соколу и Зимнему солдату предстоит остановить злодея.
Главные роли в сериале Marvel исполнили Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили ВанКэмп, Уайатт Рассел и другие.
Премьера финальных серий состоится на платформе Disney + в ближайшее время.
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