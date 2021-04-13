https://ria.ru/20210413/sderzhivanie-1728003196.html

Британцы раскритиковали отправку истребителей для "сдерживания" России

Британцы раскритиковали отправку истребителей для "сдерживания" России

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал об отправке истребителей Typhoon Королевских ВВС в Румынию для "сдерживания" России. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T05:07

2021-04-13T05:07

2021-04-13T11:38

россия

минобороны великобритании

донбасс

нато

королевские военно-воздушные силы великобритании

дмитрий песков

великобритания

сша

украина

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал об отправке истребителей Typhoon Королевских ВВС в Румынию для "сдерживания" России.Как пишет издание, шесть истребителей примут участие в миссии по патрулированию воздушного пространства в условиях обострения ситуации на востоке Украины. При этом в Минобороны Великобритании подчеркнули, что данное развертывание является плановым."Это абсолютно не имеет никакого отношения к нашей стране", — написал пользователь Thomas Covenant."Это не то противостояние, в которое Великобритания должна ввязываться", — выразил мнение MysticFred."Какая бы гражданская война ни шла в этой части мира, пусть это будет проблемой тех, кто хочет в ней участвовать, и, если США так отчаянно хотят застрять в ней, то пусть. Мы не последовали за ними в то безумие, которое было во Вьетнаме, и мы не должны следовать за ними сейчас", — заявил Scrunchedupthing."Не увлекайся, Борис. Байден хочет только удобных особых отношений", — отметил Lidds."Извините, но это не наша проблема. На Украине установили глобалистскую марионетку, которая бряцает оружием. Они не являются частью НАТО. Держитесь от этого подальше. Пусть сами разбираются в своих проблемах и дрязгах!" — призвал Morpheus in 2021."Британцы вступают в вооруженные силы, чтобы защищать Британию, а не Украину", — напомнил anthony."Что шесть самолетов сделают против мощи России! Шутники. Позор нашим правительствам за сокращения (в британской армии. — Прим. ред.). Впрочем, к нам это не имеет никакого отношения. Пусть этим займутся Франция и Германия, то есть ЕС. Это не наша проблема", — подчеркнул Toks.Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и у восточной границы Украины, призвав Москву объяснить эти предполагаемые действия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также призывала Россию отказаться от наращивания группировки войск на границе с Украиной. В сообщении немецкого правительства призыв связали с обострением ситуации в Донбассе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, ее действия не угрожали ни одной стране мира. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.Обострение ситуации в Донбассе началось в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.

https://ria.ru/20210409/gotovnost-1727554204.html

https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

россия

донбасс

великобритания

сша

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россия, минобороны великобритании, донбасс, нато, королевские военно-воздушные силы великобритании, дмитрий песков, великобритания, сша, украина, в мире