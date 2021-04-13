Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/scheta-1728122251.html
Суд на Украине снял арест со счетов сына Януковича в двух банках
Суд на Украине снял арест со счетов сына Януковича в двух банках
Высший антикоррупционный суд Украины отменил аресты с денежных средств и ценных бумаг сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:41
2021-04-13T17:41
александр янукович
виктор янукович
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21233/44/212334440_0:209:2810:1790_1920x0_80_0_0_45a58c442782d8ea66227cfe98a08727.jpg
КИЕВ, 13 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отменил аресты с денежных средств и ценных бумаг сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в "Проминвестбанке" и "Украинском бизнес банке", следует из двух судебных решений, обнародованных в электронном реестре.Александр Янукович подозревается на Украине в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Арест на его имущество, в том числе на деньги и ценные бумаги, которые находились в "Проминвестбанке" и "Украинском бизнес банке", был наложен в 2014 году. По данным правоохранителей, по состоянию на 1 апреля 2014 года, совокупный остаток средств на счете в ценных бумагах составлял 1,067 миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов) — именно столько составляла общая номинальная стоимость ценных бумаг."Ходатайство адвоката об отмене ареста имущества в уголовном производстве №2014000000000069 от 6 марта 2014 года удовлетворить частично. Отменить арест в уголовном производстве… на денежные средства и ценные бумаги на банковских счетах", - говорится в решении суда.Суд пришел к заключению, что арест имущества сына Януковича в качестве меры обеспечения уголовного производства против него не соответствует своему назначению и не может обеспечить его действенность. Соответствующие судебные решения были приняты судом 2 и 8 апреля.
https://ria.ru/20210412/yanukovich-1727959418.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/21233/44/212334440_73:0:2738:1999_1920x0_80_0_0_48c0238842bedcbb0d8c32dfe7c0b079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр янукович, виктор янукович, украина, в мире

Суд на Украине снял арест со счетов сына Януковича в двух банках

17:41 13.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отменил аресты с денежных средств и ценных бумаг сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в "Проминвестбанке" и "Украинском бизнес банке", следует из двух судебных решений, обнародованных в электронном реестре.
Александр Янукович подозревается на Украине в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Арест на его имущество, в том числе на деньги и ценные бумаги, которые находились в "Проминвестбанке" и "Украинском бизнес банке", был наложен в 2014 году. По данным правоохранителей, по состоянию на 1 апреля 2014 года, совокупный остаток средств на счете в ценных бумагах составлял 1,067 миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов) — именно столько составляла общая номинальная стоимость ценных бумаг.
"Ходатайство адвоката об отмене ареста имущества в уголовном производстве №2014000000000069 от 6 марта 2014 года удовлетворить частично. Отменить арест в уголовном производстве… на денежные средства и ценные бумаги на банковских счетах", - говорится в решении суда.
Суд пришел к заключению, что арест имущества сына Януковича в качестве меры обеспечения уголовного производства против него не соответствует своему назначению и не может обеспечить его действенность. Соответствующие судебные решения были приняты судом 2 и 8 апреля.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:41
Суд не разрешил Януковичу участвовать в рассмотрении кассации по видео
 
Александр ЯнуковичВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния