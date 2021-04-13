https://ria.ru/20210413/scheta-1728122251.html

Суд на Украине снял арест со счетов сына Януковича в двух банках

Суд на Украине снял арест со счетов сына Януковича в двух банках

Высший антикоррупционный суд Украины отменил аресты с денежных средств и ценных бумаг сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:41

2021-04-13T17:41

2021-04-13T17:41

александр янукович

виктор янукович

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КИЕВ, 13 апр – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отменил аресты с денежных средств и ценных бумаг сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в "Проминвестбанке" и "Украинском бизнес банке", следует из двух судебных решений, обнародованных в электронном реестре.Александр Янукович подозревается на Украине в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Арест на его имущество, в том числе на деньги и ценные бумаги, которые находились в "Проминвестбанке" и "Украинском бизнес банке", был наложен в 2014 году. По данным правоохранителей, по состоянию на 1 апреля 2014 года, совокупный остаток средств на счете в ценных бумагах составлял 1,067 миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов) — именно столько составляла общая номинальная стоимость ценных бумаг."Ходатайство адвоката об отмене ареста имущества в уголовном производстве №2014000000000069 от 6 марта 2014 года удовлетворить частично. Отменить арест в уголовном производстве… на денежные средства и ценные бумаги на банковских счетах", - говорится в решении суда.Суд пришел к заключению, что арест имущества сына Януковича в качестве меры обеспечения уголовного производства против него не соответствует своему назначению и не может обеспечить его действенность. Соответствующие судебные решения были приняты судом 2 и 8 апреля.

https://ria.ru/20210412/yanukovich-1727959418.html

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александр янукович, виктор янукович, украина, в мире