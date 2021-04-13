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Евросоюз подготовил санкции против Турции
Евросоюз подготовил санкции против Турции
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз подготовил ряд мер, в том числе санкции в отношении Турции, которые могут быть введены, если Анкара РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:03
2021-04-13T19:03
евросовет
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в мире
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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз подготовил ряд мер, в том числе санкции в отношении Турции, которые могут быть введены, если Анкара продолжит занимать агрессивную позицию.Он отметил, что Турция должна выбрать, на какой позиции ей оставаться. "Выбрать деэскалацию или оставаться на этой агрессивной позиции. И тогда Европа будет готова ответить. Мы подготовили ряд мер, в том числе санкции, которые могут быть применены, если это будет необходимо", - подчеркнул он.Вместе с тем он указал на то, что от Турции в последнее время были и позитивные сигналы, в числе которых Бон назвал вывод турецких судов из территориальных вод Греции и Турции, возобновление переговоров с Грецией - впервые за пять лет, а также предстоящие переговоры по Кипру. "Рассматриваем это как позитивные сигналы. Но также есть ухудшения. Вы сказали о выходе из Турции из Стамбульской конвенции (по защите прав женщин - ред.), и мы это осудили. Вы сказали о политическом давлении на оппозиционные партии (в Турции - ред.). Это, конечно, шаги в неверном направлении. По этой причине мы решили сохранили давление", - сказал Бон.Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил вновь оценить ситуацию с Турцией на следующем заседании Евросовета в июне.
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евросовет, эммануэль макрон, евросоюз, мид франции‎, франция, турция, европа, в мире

Евросоюз подготовил санкции против Турции

19:03 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе
Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз подготовил ряд мер, в том числе санкции в отношении Турции, которые могут быть введены, если Анкара продолжит занимать агрессивную позицию.

"Мы не хотим эскалации, но мы защищаем свои интересы. Это Турция должна сказать, готова ли она подать сигналы деэскалации. Вы упоминали ряд ситуаций, где это влияние (Турции – ред.) проявляется, - Восточное Средиземноморье, Ливия, Сирия. И мы видели другие операции вокруг Кавказа последние недели", - сказал Бон, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания во вторник.

Он отметил, что Турция должна выбрать, на какой позиции ей оставаться. "Выбрать деэскалацию или оставаться на этой агрессивной позиции. И тогда Европа будет готова ответить. Мы подготовили ряд мер, в том числе санкции, которые могут быть применены, если это будет необходимо", - подчеркнул он.
Вместе с тем он указал на то, что от Турции в последнее время были и позитивные сигналы, в числе которых Бон назвал вывод турецких судов из территориальных вод Греции и Турции, возобновление переговоров с Грецией - впервые за пять лет, а также предстоящие переговоры по Кипру. "Рассматриваем это как позитивные сигналы. Но также есть ухудшения. Вы сказали о выходе из Турции из Стамбульской конвенции (по защите прав женщин - ред.), и мы это осудили. Вы сказали о политическом давлении на оппозиционные партии (в Турции - ред.). Это, конечно, шаги в неверном направлении. По этой причине мы решили сохранили давление", - сказал Бон.
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Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил вновь оценить ситуацию с Турцией на следующем заседании Евросовета в июне.
 
ЕвросоветЭммануэль МакронЕвросоюзМИД Франции‎ФранцияТурцияЕвропаВ мире
 
 
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