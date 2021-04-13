https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728140791.html

Евросоюз подготовил санкции против Турции

Евросоюз подготовил санкции против Турции

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз подготовил ряд мер, в том числе санкции в отношении Турции, которые могут быть введены, если Анкара РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:03

2021-04-13T19:03

2021-04-13T19:03

евросовет

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз подготовил ряд мер, в том числе санкции в отношении Турции, которые могут быть введены, если Анкара продолжит занимать агрессивную позицию.Он отметил, что Турция должна выбрать, на какой позиции ей оставаться. "Выбрать деэскалацию или оставаться на этой агрессивной позиции. И тогда Европа будет готова ответить. Мы подготовили ряд мер, в том числе санкции, которые могут быть применены, если это будет необходимо", - подчеркнул он.Вместе с тем он указал на то, что от Турции в последнее время были и позитивные сигналы, в числе которых Бон назвал вывод турецких судов из территориальных вод Греции и Турции, возобновление переговоров с Грецией - впервые за пять лет, а также предстоящие переговоры по Кипру. "Рассматриваем это как позитивные сигналы. Но также есть ухудшения. Вы сказали о выходе из Турции из Стамбульской конвенции (по защите прав женщин - ред.), и мы это осудили. Вы сказали о политическом давлении на оппозиционные партии (в Турции - ред.). Это, конечно, шаги в неверном направлении. По этой причине мы решили сохранили давление", - сказал Бон.Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил вновь оценить ситуацию с Турцией на следующем заседании Евросовета в июне.

https://ria.ru/20210413/diplomatiya-1727958348.html

франция

турция

европа

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евросовет, эммануэль макрон, евросоюз, мид франции‎, франция, турция, европа, в мире