https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728005572.html
CNN: США выясняют, как санкции против РФ повлияют на ситуацию в Донбассе
CNN: США выясняют, как санкции против РФ повлияют на ситуацию в Донбассе
Американская администрация изучает, как новые санкции, которые планируется ввести против России, могут повлиять на ситуацию на востоке Украины, сообщает... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:01
2021-04-13T07:01
2021-04-13T08:28
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Американская администрация изучает, как новые санкции, которые планируется ввести против России, могут повлиять на ситуацию на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По его сведениям, на прошлой неделе высокопоставленные сотрудники Белого дома провели встречу, на которой обсуждались очередные антироссийские санкции. Но на обсуждение повлияло обострение обстановки в Донбассе. Теперь Вашингтон пытается определить, могут ли новые санкции спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности.На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что в Белом доме завершили обзор приписываемых России "злонамеренных действий", под которыми имеются в виду хакерская атака против SolarWinds и вмешательство в выборы. По словам источников, среди ответных мер рассматривается введение очередных санкций и высылка российских дипломатов.Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.Запад, со своей стороны, обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижения войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210411/kosachev-1727776784.html
https://ria.ru/20210409/ukraina-1727503415.html
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россия, донбасс, сша, украина, в мире
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости.
Американская администрация изучает, как новые санкции, которые планируется ввести против России
, могут повлиять на ситуацию на востоке Украины
, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источники.
По его сведениям, на прошлой неделе высокопоставленные сотрудники Белого дома провели встречу, на которой обсуждались очередные антироссийские санкции. Но на обсуждение повлияло обострение обстановки в Донбассе. Теперь Вашингтон пытается определить, могут ли новые санкции спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности.
На прошлой неделе агентство Bloomberg
сообщало, что в Белом доме завершили обзор приписываемых России "злонамеренных действий", под которыми имеются в виду хакерская атака против SolarWinds и вмешательство в выборы. По словам источников, среди ответных мер рассматривается введение очередных санкций и высылка российских дипломатов.
Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.
Запад, со своей стороны, обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижения войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.