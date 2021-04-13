https://ria.ru/20210413/samsung-1728111466.html

Samsung выпустит недорогой компактный планшет Galaxy Tab A7 Lite

Samsung выпустит недорогой компактный планшет Galaxy Tab A7 Lite

Компания Samsung намерена выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite. Об устройстве сообщает MySmartPrice со ссылкой на китайский центр сертификации... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:55

2021-04-13T16:55

2021-04-13T16:55

наука

samsung

android

планшеты

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184735_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_2832a4ed1f1aeb8a9c76436fe0c39ff5.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Компания Samsung намерена выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite. Об устройстве сообщает MySmartPrice со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).Устройство получит 8,7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS, но разрешение его неизвестно. У планшета не будет врезанной фронтальной камеры, а рамки дисплея выглядят толстыми. Galaxy Tab A7 Lite оснастят аккумулятором объемом 5100 мАч и зарядкой мощностью 15 Вт.Бюджетную сущность устройства выдает и его платформа MediaTek Helio P22T, которая выдает в бенчмарке GeekBench 840 баллов в одноядерном и 3838 баллов в многоядерном тестах. Памяти будет немного — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной.Планшет поступит в продажу по всей Европе, в том числе и в России. Цена устройства пока неизвестна — старшая версия Galaxy Tab A7 на отечественном рынке предлагается от 17 990 рублей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, android, планшеты, гаджеты, технологии