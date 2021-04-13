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Samsung выпустит недорогой компактный планшет Galaxy Tab A7 Lite
Samsung выпустит недорогой компактный планшет Galaxy Tab A7 Lite
Компания Samsung намерена выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite. Об устройстве сообщает MySmartPrice со ссылкой на китайский центр сертификации... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:55
2021-04-13T16:55
2021-04-13T16:55
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Компания Samsung намерена выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite. Об устройстве сообщает MySmartPrice со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).Устройство получит 8,7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS, но разрешение его неизвестно. У планшета не будет врезанной фронтальной камеры, а рамки дисплея выглядят толстыми. Galaxy Tab A7 Lite оснастят аккумулятором объемом 5100 мАч и зарядкой мощностью 15 Вт.Бюджетную сущность устройства выдает и его платформа MediaTek Helio P22T, которая выдает в бенчмарке GeekBench 840 баллов в одноядерном и 3838 баллов в многоядерном тестах. Памяти будет немного — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной.Планшет поступит в продажу по всей Европе, в том числе и в России. Цена устройства пока неизвестна — старшая версия Galaxy Tab A7 на отечественном рынке предлагается от 17 990 рублей.
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РИА Новости
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samsung, android, планшеты, гаджеты, технологии
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Компания Samsung намерена выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite. Об устройстве сообщает
MySmartPrice со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Устройство получит 8,7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS, но разрешение его неизвестно. У планшета не будет врезанной фронтальной камеры, а рамки дисплея выглядят толстыми. Galaxy Tab A7 Lite оснастят аккумулятором объемом 5100 мАч и зарядкой мощностью 15 Вт.
Бюджетную сущность устройства выдает и его платформа MediaTek Helio P22T, которая выдает в бенчмарке GeekBench 840 баллов в одноядерном и 3838 баллов в многоядерном тестах. Памяти будет немного — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной.
Планшет поступит в продажу по всей Европе, в том числе и в России. Цена устройства пока неизвестна — старшая версия Galaxy Tab A7 на отечественном рынке предлагается от 17 990 рублей.