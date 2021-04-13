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Под Саратовом упал легкомоторный самолет
Под Саратовом упал легкомоторный самолет
В Марксовском районе Саратовской области упал легкомоторный самолет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:34
2021-04-13T17:34
2021-04-13T20:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 13 апр — РИА Новости. В Марксовском районе Саратовской области упал легкомоторный самолет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение об этом спасатели получили в 17:30 по местному времени (16:30 мск). По данным ведомства, авария произошла между селами Подлесное и Михайловка.На место направилась оперативная группа МЧС. Самолет пока не нашли.Кукурузник", по предварительным данным, упал в Волгу в районе островов у села Подлесное Марксовского района Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение от жительницы села Подлесное о том, что в районе островов у села увидела, предположительно, самолет Ан-2, который упал в Волгу. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210409/samolet-1727496643.html
саратовская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 13 апр — РИА Новости.
В Марксовском районе Саратовской области
упал легкомоторный самолет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС
.
Сообщение об этом спасатели получили в 17:30 по местному времени (16:30 мск). По данным ведомства, авария произошла между селами Подлесное и Михайловка.
На место направилась оперативная группа МЧС. Самолет пока не нашли.
Кукурузник", по предварительным данным, упал в Волгу в районе островов у села Подлесное Марксовского района Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение от жительницы села Подлесное о том, что в районе островов у села увидела, предположительно, самолет Ан-2, который упал в Волгу. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.