https://ria.ru/20210413/samolet-1728120888.html

Под Саратовом упал легкомоторный самолет

Под Саратовом упал легкомоторный самолет

В Марксовском районе Саратовской области упал легкомоторный самолет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:34

2021-04-13T17:34

2021-04-13T20:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 13 апр — РИА Новости. В Марксовском районе Саратовской области упал легкомоторный самолет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение об этом спасатели получили в 17:30 по местному времени (16:30 мск). По данным ведомства, авария произошла между селами Подлесное и Михайловка.На место направилась оперативная группа МЧС. Самолет пока не нашли.Кукурузник", по предварительным данным, упал в Волгу в районе островов у села Подлесное Марксовского района Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение от жительницы села Подлесное о том, что в районе островов у села увидела, предположительно, самолет Ан-2, который упал в Волгу. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210409/samolet-1727496643.html

саратовская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, происшествия