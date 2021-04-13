https://ria.ru/20210413/samolet-1728041490.html

Летчик рассказал о секретах президентского самолета

Летчик рассказал о секретах президентского самолета

Генерал-майор Владимир Попов рассказал об особенностях обеспечения безопасности нового борта номер один — Ил-96-300ПУ. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:58

2021-04-13T11:58

2021-04-13T12:35

владимир попов

ил-96

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Генерал-майор Владимир Попов рассказал об особенностях обеспечения безопасности нового борта номер один — Ил-96-300ПУ.В обзоре военного на YouTube-канале говорится, что самолет президента оснащен радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем.Кроме того, он отметил, что все оборудование продублировано на случай нештатных ситуаций, причем некоторые виды аппаратуры — несколько раз. "На этом самолете стоят четыре двигателя. Даже если откажут два, он может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет", — рассказал Попов.Он подчеркнул, что даже на одном двигателе президентский лайнер сможет пройти до 800 километров и спокойно приземлиться.Летчик считает, что основная заслуга в разработке безопасного президентского борта принадлежит отечественным конструкторам, а именно доктору технических наук и профессору Генриху Новожилову, который "стоял у истоков первых широкофюзеляжных самолетов".

https://ria.ru/20191202/1561839448.html

https://ria.ru/20190908/1558448730.html

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2021

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владимир попов, ил-96, владимир путин, безопасность