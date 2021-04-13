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Говорить о месте встречи Путина и Байдена рано, заявили в Белом доме
Говорить о месте встречи Путина и Байдена рано, заявили в Белом доме
Говорить о месте проведения саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина рано, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:01
2021-04-13T21:01
2021-04-13T21:04
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Говорить о месте проведения саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина рано, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы.На брифинге Псаки спросили, может ли встреча состояться летом."В предстоящие месяцы - это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса. Когда будет больше деталей, мы всем вам сообщим", - сказала Псаки.От уточняющего вопроса, будет ли это в северном полушарии, Псаки отшутилась: "Мы еще к этому не пришли. Похоже, у вас уже есть место, где вы хотели бы провести лето с президентами Байденом и Путиным, я точно могу им это передать".По ее словам, детали встречи еще предстоит согласовать.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости.
Говорить о месте проведения саммита президентов США и России Джо Байдена
и Владимира Путина
рано, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы.
На брифинге Псаки спросили, может ли встреча состояться летом.
"В предстоящие месяцы - это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса. Когда будет больше деталей, мы всем вам сообщим", - сказала Псаки.
От уточняющего вопроса, будет ли это в северном полушарии, Псаки отшутилась: "Мы еще к этому не пришли. Похоже, у вас уже есть место, где вы хотели бы провести лето с президентами Байденом и Путиным, я точно могу им это передать".
По ее словам, детали встречи еще предстоит согласовать.