https://ria.ru/20210413/sammit-1728155612.html

Говорить о месте встречи Путина и Байдена рано, заявили в Белом доме

Говорить о месте встречи Путина и Байдена рано, заявили в Белом доме

Говорить о месте проведения саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина рано, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T21:01

2021-04-13T21:01

2021-04-13T21:04

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc881852651577ca91f8ab0f61537f32.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Говорить о месте проведения саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина рано, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы.На брифинге Псаки спросили, может ли встреча состояться летом."В предстоящие месяцы - это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса. Когда будет больше деталей, мы всем вам сообщим", - сказала Псаки.От уточняющего вопроса, будет ли это в северном полушарии, Псаки отшутилась: "Мы еще к этому не пришли. Похоже, у вас уже есть место, где вы хотели бы провести лето с президентами Байденом и Путиным, я точно могу им это передать".По ее словам, детали встречи еще предстоит согласовать.

https://ria.ru/20210413/vstrecha-1728149974.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире