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CNN: администрация Байдена не собирается менять посла в России
CNN: администрация Байдена не собирается менять посла в России
Администрация президента США Джо Байдена решила в обозримом будущем не менять посла в РФ Джона Салливана, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:31
2021-04-13T00:31
россия
джон салливан
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена решила в обозримом будущем не менять посла в РФ Джона Салливана, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.По его данным, в администрации Байдена рассматривают Салливана, который занимает свой пост уже почти полтора года, как "уверенную руку" в ситуации, когда Белый дом "усиливает давление на Россию". Отмечается, что Байден все еще решает, каких дипломатов назначить на другие посольские посты, причем Белый дом в понедельник сообщил, что президент еще не определился по "подавляющему большинству" должностей.Салливан занимает пост посла США в России с февраля 2020 года. Он был назначен на эту должность экс-президентом США Дональдом Трампом.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. В ответ же на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/posol-1595258308.html
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россия, джон салливан, джо байден, сша, в мире

CNN: администрация Байдена не собирается менять посла в России

00:31 13.04.2021
 
© AP Photo / Andrew Harnik Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена решила в обозримом будущем не менять посла в РФ Джона Салливана, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
По его данным, в администрации Байдена рассматривают Салливана, который занимает свой пост уже почти полтора года, как "уверенную руку" в ситуации, когда Белый дом "усиливает давление на Россию". Отмечается, что Байден все еще решает, каких дипломатов назначить на другие посольские посты, причем Белый дом в понедельник сообщил, что президент еще не определился по "подавляющему большинству" должностей.
Салливан занимает пост посла США в России с февраля 2020 года. Он был назначен на эту должность экс-президентом США Дональдом Трампом.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Салливан указал на "явные расхождения" США и России по делу Навального
Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. В ответ же на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".
По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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РоссияДжон СалливанДжо БайденСШАВ мире
 
 
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