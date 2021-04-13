Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/sakhalin-1728010547.html
На Сахалине отменили проведение кинофестиваля "Край света"
На Сахалине отменили проведение кинофестиваля "Край света"
Сахалинский международный кинофестиваль "Край света. Восток" в 2021 году проводиться не будет – средства регионального бюджета были направлены на другие цели,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:47
2021-04-13T08:47
культура
новости культуры
сахалин
кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113574/44/1135744494_0:7:2813:1589_1920x0_80_0_0_07c9afeb3575b1b33296c1bd4d32e8aa.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр - РИА Новости. Сахалинский международный кинофестиваль "Край света. Восток" в 2021 году проводиться не будет – средства регионального бюджета были направлены на другие цели, сообщили РИА Новости в областном министерстве культуры.Региональный министр Нонна Лаврик пояснила, что при подготовке бюджета на 2021 год власти исходили из того, что он должен быть социально ориентированным. Упор был сделан на создание современной инфраструктуры, особое внимание уделено строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений, обеспечению детских школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием, а также подготовке высококвалифицированных кадров для организаций культуры.Кинофестиваль "Край света. Восток" проводится в регионе в последние дни августа уже 10 лет. Каждый год в нем принимали участие десятки именитых кинематографистов со всего мира.
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113574/44/1135744494_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_8ae293cddab2d3fe8e89d6d5ed0caecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, сахалин, кинофестиваль

На Сахалине отменили проведение кинофестиваля "Край света"

08:47 13.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр - РИА Новости. Сахалинский международный кинофестиваль "Край света. Восток" в 2021 году проводиться не будет – средства регионального бюджета были направлены на другие цели, сообщили РИА Новости в областном министерстве культуры.
Региональный министр Нонна Лаврик пояснила, что при подготовке бюджета на 2021 год власти исходили из того, что он должен быть социально ориентированным. Упор был сделан на создание современной инфраструктуры, особое внимание уделено строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений, обеспечению детских школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием, а также подготовке высококвалифицированных кадров для организаций культуры.
"По этой причине от проведения масштабных культурно-массовых мероприятий в текущем году, в том числе и сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток", было принято решение отказаться", - сказала Лаврик, заверив, что это вынужденная мера и "к проведению любимого сахалинцами фестиваля мы обязательно вернемся".
Кинофестиваль "Край света. Восток" проводится в регионе в последние дни августа уже 10 лет. Каждый год в нем принимали участие десятки именитых кинематографистов со всего мира.
 
КультураНовости культурыСахалинкинофестиваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
12:41Путин посетит координационный центр правительства
12:41В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
12:39В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
Лента новостейМолния