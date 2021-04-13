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На Сахалине отменили проведение кинофестиваля "Край света"
На Сахалине отменили проведение кинофестиваля "Край света"
Сахалинский международный кинофестиваль "Край света. Восток" в 2021 году проводиться не будет – средства регионального бюджета были направлены на другие цели,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:47
2021-04-13T08:47
2021-04-13T08:47
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр - РИА Новости. Сахалинский международный кинофестиваль "Край света. Восток" в 2021 году проводиться не будет – средства регионального бюджета были направлены на другие цели, сообщили РИА Новости в областном министерстве культуры.Региональный министр Нонна Лаврик пояснила, что при подготовке бюджета на 2021 год власти исходили из того, что он должен быть социально ориентированным. Упор был сделан на создание современной инфраструктуры, особое внимание уделено строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений, обеспечению детских школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием, а также подготовке высококвалифицированных кадров для организаций культуры.Кинофестиваль "Край света. Восток" проводится в регионе в последние дни августа уже 10 лет. Каждый год в нем принимали участие десятки именитых кинематографистов со всего мира.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, сахалин, кинофестиваль
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр - РИА Новости. Сахалинский международный кинофестиваль "Край света. Восток" в 2021 году проводиться не будет – средства регионального бюджета были направлены на другие цели, сообщили РИА Новости в областном министерстве культуры.
Региональный министр Нонна Лаврик пояснила, что при подготовке бюджета на 2021 год власти исходили из того, что он должен быть социально ориентированным. Упор был сделан на создание современной инфраструктуры, особое внимание уделено строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений, обеспечению детских школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием, а также подготовке высококвалифицированных кадров для организаций культуры.
"По этой причине от проведения масштабных культурно-массовых мероприятий в текущем году, в том числе и сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток", было принято решение отказаться", - сказала Лаврик, заверив, что это вынужденная мера и "к проведению любимого сахалинцами фестиваля мы обязательно вернемся".
Кинофестиваль "Край света. Восток" проводится в регионе в последние дни августа уже 10 лет. Каждый год в нем принимали участие десятки именитых кинематографистов со всего мира.