Саакашвили высмеяли за планы по "защите Одессы" от России
19:54 13.04.2021 (обновлено: 23:59 13.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили с иронией отнесся к словам бывшего президента Грузии и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили про "защиту Одессы" в случае военной угрозы.
"Сбежавший из Грузии, отказавшийся от гражданства Грузии авантюрист Саакашвили — весь мир видел в 2008 году, как он защищал Родину", — сказал Николеишвили в комментарии газете "Взгляд".
Экс-глава Генштаба также рассказал о случае, когда в августе 2008 года в Гори Саакашвили бросил тогдашнего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и убежал, увидев самолет в небе.
"Бросил Кушнера, бежал, потом ползал по земле, глядя на небо... Помним. Потом его пытались оправдать сторонники, говорили, что он упал или что его случайно повалила охрана. Но как он начал бежать, это же правда?!" — добавил Николеишвили.
Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как против него возбудили уголовные дела.
Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.
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Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.
Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.