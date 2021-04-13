https://ria.ru/20210413/saakashvili-1728148168.html

Саакашвили высмеяли за планы по "защите Одессы" от России

Саакашвили высмеяли за планы по "защите Одессы" от России

Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили с иронией отнесся к словам бывшего президента Грузии и председателя исполкома Национального совета... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:54

2021-04-13T19:54

2021-04-13T23:59

россия

петр порошенко

владимир зеленский

михаил саакашвили

бернар кушнер

одесса

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украина

в мире

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили с иронией отнесся к словам бывшего президента Грузии и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили про "защиту Одессы" в случае военной угрозы.Ранее Саакашвили заявил, что в случае "нападения" России на Украину с целью захвата Одессы он "будучи одесситом" лично станет защищать город до конца. "Сбежавший из Грузии, отказавшийся от гражданства Грузии авантюрист Саакашвили — весь мир видел в 2008 году, как он защищал Родину", — сказал Николеишвили в комментарии газете "Взгляд". Экс-глава Генштаба также рассказал о случае, когда в августе 2008 года в Гори Саакашвили бросил тогдашнего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и убежал, увидев самолет в небе.Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как против него возбудили уголовные дела.Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

https://ria.ru/20210328/saakashvili-1603167436.html

https://ria.ru/20210311/saakashvili-1600700608.html

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россия, петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, бернар кушнер, одесса, грузия, украина, в мире