Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/saakashvili-1728148168.html
Саакашвили высмеяли за планы по "защите Одессы" от России
Саакашвили высмеяли за планы по "защите Одессы" от России
Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили с иронией отнесся к словам бывшего президента Грузии и председателя исполкома Национального совета... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:54
2021-04-13T23:59
россия
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
бернар кушнер
одесса
грузия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570517487_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_dbbc062e2534c90909daad0ade1d3573.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили с иронией отнесся к словам бывшего президента Грузии и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили про "защиту Одессы" в случае военной угрозы.Ранее Саакашвили заявил, что в случае "нападения" России на Украину с целью захвата Одессы он "будучи одесситом" лично станет защищать город до конца. "Сбежавший из Грузии, отказавшийся от гражданства Грузии авантюрист Саакашвили — весь мир видел в 2008 году, как он защищал Родину", — сказал Николеишвили в комментарии газете "Взгляд". Экс-глава Генштаба также рассказал о случае, когда в августе 2008 года в Гори Саакашвили бросил тогдашнего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и убежал, увидев самолет в небе.Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как против него возбудили уголовные дела.Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
https://ria.ru/20210328/saakashvili-1603167436.html
https://ria.ru/20210311/saakashvili-1600700608.html
россия
одесса
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570517487_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_845a623f5bf355a023e3345d0f9566b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, бернар кушнер, одесса, грузия, украина, в мире

Саакашвили высмеяли за планы по "защите Одессы" от России

19:54 13.04.2021 (обновлено: 23:59 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили с иронией отнесся к словам бывшего президента Грузии и председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили про "защиту Одессы" в случае военной угрозы.
Ранее Саакашвили заявил, что в случае "нападения" России на Украину с целью захвата Одессы он "будучи одесситом" лично станет защищать город до конца.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 07:24
Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки
"Сбежавший из Грузии, отказавшийся от гражданства Грузии авантюрист Саакашвили — весь мир видел в 2008 году, как он защищал Родину", — сказал Николеишвили в комментарии газете "Взгляд".
Экс-глава Генштаба также рассказал о случае, когда в августе 2008 года в Гори Саакашвили бросил тогдашнего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и убежал, увидев самолет в небе.
"Бросил Кушнера, бежал, потом ползал по земле, глядя на небо... Помним. Потом его пытались оправдать сторонники, говорили, что он упал или что его случайно повалила охрана. Но как он начал бежать, это же правда?!" — добавил Николеишвили.
Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как против него возбудили уголовные дела.
Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 04:32
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.
Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
 
РоссияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиБернар КушнерОдессаГрузияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния