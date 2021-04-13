США лучше держаться от России и Крыма подальше, заявил Рябков
10:02 13.04.2021 (обновлено: 11:43 13.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия предупреждает США, что им лучше держаться подальше от РФ и Крыма, риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - сказал Рябков журналистам.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.
Операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.