https://ria.ru/20210413/ryabkov-1728020649.html

США лучше держаться от России и Крыма подальше, заявил Рябков

США лучше держаться от России и Крыма подальше, заявил Рябков

Россия предупреждает США, что им лучше держаться подальше от РФ и Крыма, риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:02

2021-04-13T10:02

2021-04-13T11:43

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия предупреждает США, что им лучше держаться подальше от РФ и Крыма, риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.Операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша