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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210413/rubl-1728137923.html
Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена
Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена
Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T18:48
2021-04-14T02:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
джо байден
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи. На сообщениях Белого дома доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый.Байден и Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.
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динамика курсов валют, московская биржа, джо байден, владимир путин, сша, экономика

Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена

18:48 13.04.2021 (обновлено: 02:25 14.04.2021)
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи. На сообщениях Белого дома доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый.
Байден и Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаДжо БайденВладимир ПутинСШАЭкономика
 
 
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