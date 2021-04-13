https://ria.ru/20210413/rubl-1728137923.html

Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена

Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена

Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T18:48

2021-04-13T18:48

2021-04-14T02:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

джо байден

владимир путин

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи. На сообщениях Белого дома доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый.Байден и Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.

https://ria.ru/20210413/bayden-1728134179.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, джо байден, владимир путин, сша, экономика