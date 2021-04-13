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Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена
Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена
Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T18:48
2021-04-13T18:48
2021-04-14T02:25
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динамика курсов валют
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сша
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи. На сообщениях Белого дома доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый.Байден и Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.
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динамика курсов валют, московская биржа, джо байден, владимир путин, сша, экономика