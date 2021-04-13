https://ria.ru/20210413/rosreestr-1727995044.html

Приставы арестовали здания Росреестра за неуплату транспортных штрафов

Приставы арестовали здания Росреестра за неуплату транспортных штрафов

Несколько объектов недвижимости Росреестра находится под арестом по постановлениям судебных приставов из-за неуплаты чиновниками ведомства транспортных штрафов, РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T00:29

2021-04-13T00:29

2021-04-13T05:15

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

счетная палата рф

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Несколько объектов недвижимости Росреестра находится под арестом по постановлениям судебных приставов из-за неуплаты чиновниками ведомства транспортных штрафов, в том числе за неправильную парковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Счетной палаты.Счетная палата в своем отчете также отмечает, что структуры Росреестра не в полной мере обеспечены федеральным имуществом. Так, за управлением Росреестра по Москве на праве оперативного управления закреплено менее 60% от общего количества необходимых для основной деятельности площадей, а за управлением по Московской области – только 20%.Недостаток площадей компенсируется в основном за счет использования на безвозмездной основе объектов государственной собственности Москвы и Московской области. Так, по данным контрольного ведомства, в безвозмездное пользование управлению Росреестра по Москве переданы 35 объектов недвижимости, находящихся в собственности города, три открытых автостоянки и 46 автомобилей (с расходными материалами, включая автошины). Еще несколько помещений Росреестр арендует на коммерческих условиях."Оба управления испытывают потребность в дополнительных площадях для размещения архивов. В рамках ФЦП "Развитие" предполагалось создание Росреестром семи архивохранилищ мощностью 160 тысяч квадратных метров, количество которых сокращено до двух, из которых достроено одно", - говорится в отчете Счетной палаты.

https://realty.ria.ru/20210331/eliseevskiy-1603565513.html

https://realty.ria.ru/20210322/rosreestr-1602268213.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), счетная палата рф, общество