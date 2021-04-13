Приставы арестовали здания Росреестра за неуплату транспортных штрафов
00:29 13.04.2021 (обновлено: 05:15 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Несколько объектов недвижимости Росреестра находится под арестом по постановлениям судебных приставов из-за неуплаты чиновниками ведомства транспортных штрафов, в том числе за неправильную парковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Счетной палаты.
"На большинство объектов недвижимого имущества, закрепленных за Управлением Росреестра по Московской области, наложены ограничения (обременения) в виде запрещения регистрации на основании постановлений судебных приставов-исполнителей в связи с неоплатой транспортных штрафов. В 2018–2020 годах вынесены 28 постановлений о запрете на совершение действий по регистрации и наложении ареста, в отношении объектов, закрепленных за ЦА Росреестра", - говорится в отчете аудиторов по итогам проверки Росреестра.
"Детальный анализ причин возникновения штрафов не проводился, в отдельных случаях это были штрафы, связные с неправильной парковкой и суммой в пределах пяти тысяч рублей", - пояснили РИА Новости в Счетной палате.
Счетная палата в своем отчете также отмечает, что структуры Росреестра не в полной мере обеспечены федеральным имуществом. Так, за управлением Росреестра по Москве на праве оперативного управления закреплено менее 60% от общего количества необходимых для основной деятельности площадей, а за управлением по Московской области – только 20%.
Недостаток площадей компенсируется в основном за счет использования на безвозмездной основе объектов государственной собственности Москвы и Московской области. Так, по данным контрольного ведомства, в безвозмездное пользование управлению Росреестра по Москве переданы 35 объектов недвижимости, находящихся в собственности города, три открытых автостоянки и 46 автомобилей (с расходными материалами, включая автошины). Еще несколько помещений Росреестр арендует на коммерческих условиях.
"Оба управления испытывают потребность в дополнительных площадях для размещения архивов. В рамках ФЦП "Развитие" предполагалось создание Росреестром семи архивохранилищ мощностью 160 тысяч квадратных метров, количество которых сокращено до двух, из которых достроено одно", - говорится в отчете Счетной палаты.