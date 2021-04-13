https://ria.ru/20210413/rosleskhoz-1728021419.html

Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Заместитель главы Рослесхоза Иван Советников назначен руководителем ведомства, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:06

2021-04-13T10:06

2021-04-13T10:06

иван советников

сергей аноприенко

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель главы Рослесхоза Иван Советников назначен руководителем ведомства, сообщает пресс-служба кабмина.Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в министерство природных ресурсов и экологии, где будет работать в должности заместителя министра. Распоряжение о его назначении также подписано.Советников в должности заместителя главы Рослесхоза работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней.Ранее Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии России.

https://ria.ru/20210330/naznachenie-1603450043.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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иван советников, сергей аноприенко, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), московская область (подмосковье), политика