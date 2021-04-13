Мишустин назначил нового главу Рослесхоза
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаЗаместитель руководителя Рослесхоза Иван Советников
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель главы Рослесхоза Иван Советников назначен руководителем ведомства, сообщает пресс-служба кабмина.
Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в министерство природных ресурсов и экологии, где будет работать в должности заместителя министра. Распоряжение о его назначении также подписано.
"Новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) стал Иван Советников. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Советников в должности заместителя главы Рослесхоза работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней.
30 марта, 14:02Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора
Ранее Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии России.