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Мишустин назначил нового главу Рослесхоза
Мишустин назначил нового главу Рослесхоза
Заместитель главы Рослесхоза Иван Советников назначен руководителем ведомства, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:06
2021-04-13T10:06
иван советников
сергей аноприенко
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель главы Рослесхоза Иван Советников назначен руководителем ведомства, сообщает пресс-служба кабмина.Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в министерство природных ресурсов и экологии, где будет работать в должности заместителя министра. Распоряжение о его назначении также подписано.Советников в должности заместителя главы Рослесхоза работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней.Ранее Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии России.
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россия
московская область (подмосковье)
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иван советников, сергей аноприенко, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), московская область (подмосковье), политика

Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

10:06 13.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаЗаместитель руководителя Рослесхоза Иван Советников
Заместитель руководителя Рослесхоза Иван Советников - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель главы Рослесхоза Иван Советников назначен руководителем ведомства, сообщает пресс-служба кабмина.
Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в министерство природных ресурсов и экологии, где будет работать в должности заместителя министра. Распоряжение о его назначении также подписано.
"Новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) стал Иван Советников. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Советников в должности заместителя главы Рослесхоза работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней.
Александр Трембицкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 14:02
Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора
Ранее Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии России.
 
Иван СоветниковСергей АноприенкоРоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Московская область (Подмосковье)Политика
 
 
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