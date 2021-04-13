https://ria.ru/20210413/rodinka-1728002742.html

Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни

Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни

На рак кожи могут указывать три признака, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T04:56

2021-04-13T04:56

2021-04-13T04:56

наука

рак

весь мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/146968/31/1469683176_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_ce810021f58b2ec69b1d144784310c00.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На рак кожи могут указывать три признака, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.В первую очередь, следует обращать пристальное внимание на любые новые родинки или пятна, появляющиеся после 21 года. Во-вторых, опасение должны вызвать любые изменения пятен на коже – цвет, форма, размер, текстура.В-третьих, наблюдения требуют родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель.При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков, специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование.Рак кожи – обобщенное название злокачественных эпителиом кожи. Факторами риска возникновения и развития данного вида онкологии являются ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, воздействие химических канцерогенов, курение, семейная предрасположенность, а также вирус папилломы человека.Рак кожи, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20210412/onkologiya-1727821740.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, весь мир