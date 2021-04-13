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Наука
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Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни
Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни
На рак кожи могут указывать три признака, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T04:56
2021-04-13T04:56
наука
рак
весь мир
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На рак кожи могут указывать три признака, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.В первую очередь, следует обращать пристальное внимание на любые новые родинки или пятна, появляющиеся после 21 года. Во-вторых, опасение должны вызвать любые изменения пятен на коже – цвет, форма, размер, текстура.В-третьих, наблюдения требуют родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель.При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков, специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование.Рак кожи – обобщенное название злокачественных эпителиом кожи. Факторами риска возникновения и развития данного вида онкологии являются ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, воздействие химических канцерогенов, курение, семейная предрасположенность, а также вирус папилломы человека.Рак кожи, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20210412/onkologiya-1727821740.html
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рак, весь мир

Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни

04:56 13.04.2021
 
© Fotolia / glisic_albinaДерматолог осматривает родинку пациентки
Дерматолог осматривает родинку пациентки - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Fotolia / glisic_albina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На рак кожи могут указывать три признака, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
В первую очередь, следует обращать пристальное внимание на любые новые родинки или пятна, появляющиеся после 21 года. Во-вторых, опасение должны вызвать любые изменения пятен на коже – цвет, форма, размер, текстура.
В-третьих, наблюдения требуют родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель.
При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков, специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование.
Рак кожи – обобщенное название злокачественных эпителиом кожи. Факторами риска возникновения и развития данного вида онкологии являются ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, воздействие химических канцерогенов, курение, семейная предрасположенность, а также вирус папилломы человека.
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