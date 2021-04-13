https://ria.ru/20210413/reysy-1728124021.html

S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции

S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции

S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:50

2021-04-13T17:50

2021-04-13T18:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

s7 airlines

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd742b1da4c4c05685276f8b795c443.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания."Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, мы продолжим выполнение чартерных рейсов из Анталии в Москву после 15 апреля", - говорится в сообщении.Всего в графике на сайте авиакомпании значатся 23 рейса.Компания отмечает, что 13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа. Рейсы с 15 апреля отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска перевозчик вернет полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы.Российский оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.

https://ria.ru/20210413/turoperatory-dopuskayut-rost-tsen-v-otelyakh-v-rossii-posle-zakrytiya-turtsii-1728091848.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, s7 airlines, турция, в мире