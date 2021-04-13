https://ria.ru/20210413/reysy-1728124021.html
S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции
S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции
S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:50
2021-04-13T17:50
2021-04-13T18:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
s7 airlines
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd742b1da4c4c05685276f8b795c443.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания."Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, мы продолжим выполнение чартерных рейсов из Анталии в Москву после 15 апреля", - говорится в сообщении.Всего в графике на сайте авиакомпании значатся 23 рейса.Компания отмечает, что 13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа. Рейсы с 15 апреля отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска перевозчик вернет полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы.Российский оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.
https://ria.ru/20210413/turoperatory-dopuskayut-rost-tsen-v-otelyakh-v-rossii-posle-zakrytiya-turtsii-1728091848.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fbb4b8a8b94e7d918ad5496cac9966ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, s7 airlines, турция, в мире