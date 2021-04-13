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S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции
S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции
S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:50
2021-04-13T18:02
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания."Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, мы продолжим выполнение чартерных рейсов из Анталии в Москву после 15 апреля", - говорится в сообщении.Всего в графике на сайте авиакомпании значатся 23 рейса.Компания отмечает, что 13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа. Рейсы с 15 апреля отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска перевозчик вернет полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы.Российский оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, s7 airlines, турция, в мире

S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции

17:50 13.04.2021 (обновлено: 18:02 13.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. S7 организует более 20 вывозных рейсов из Турции в РФ, сформировала график, сообщает авиакомпания.
"Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, мы продолжим выполнение чартерных рейсов из Анталии в Москву после 15 апреля", - говорится в сообщении.
Всего в графике на сайте авиакомпании значатся 23 рейса.
Компания отмечает, что 13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа. Рейсы с 15 апреля отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска перевозчик вернет полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы.
Российский оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.
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