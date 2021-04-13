https://ria.ru/20210413/reysy-1728069823.html
Авиакомпания "ЮТэйр" приостановит рейсы в Турцию и Танзанию с 15 апреля
Авиакомпания "ЮТэйр" приостановит рейсы в Турцию и Танзанию с 15 апреля
Авиакомпания "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает рейсы и продажу билетов в Турцию из Грозного и Махачкалы, а также в Танзанию из Москвы, пассажиры с... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:53
2021-04-13T13:53
2021-04-13T14:01
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ютэйр
турция
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_caaf8c65906f08ff07f2026e74a017e5.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает рейсы и продажу билетов в Турцию из Грозного и Махачкалы, а также в Танзанию из Москвы, пассажиры с билетами на эти даты смогут обменять их на более поздние или получить деньги за вынужденный возврат, сообщил перевозчик.Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня."В связи с решением оперштаба о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает полеты и продажу билетов по маршрутам: Грозный - Стамбул - Грозный, Махачкала - Стамбул - Махачкала, Москва - Занзибар - Москва. Пассажиры "ЮТэйр" смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html
турция
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_095e2037a2022a4bad0c1e2c15b8c335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ютэйр, турция, танзания, в мире