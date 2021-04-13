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Авиакомпания "ЮТэйр" приостановит рейсы в Турцию и Танзанию с 15 апреля
Авиакомпания "ЮТэйр" приостановит рейсы в Турцию и Танзанию с 15 апреля
Авиакомпания "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает рейсы и продажу билетов в Турцию из Грозного и Махачкалы, а также в Танзанию из Москвы, пассажиры с... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:53
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает рейсы и продажу билетов в Турцию из Грозного и Махачкалы, а также в Танзанию из Москвы, пассажиры с билетами на эти даты смогут обменять их на более поздние или получить деньги за вынужденный возврат, сообщил перевозчик.Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня."В связи с решением оперштаба о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает полеты и продажу билетов по маршрутам: Грозный - Стамбул - Грозный, Махачкала - Стамбул - Махачкала, Москва - Занзибар - Москва. Пассажиры "ЮТэйр" смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат", - говорится в сообщении.
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Авиакомпания "ЮТэйр" приостановит рейсы в Турцию и Танзанию с 15 апреля

13:53 13.04.2021 (обновлено: 14:01 13.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает рейсы и продажу билетов в Турцию из Грозного и Махачкалы, а также в Танзанию из Москвы, пассажиры с билетами на эти даты смогут обменять их на более поздние или получить деньги за вынужденный возврат, сообщил перевозчик.
Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.
"В связи с решением оперштаба о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает полеты и продажу билетов по маршрутам: Грозный - Стамбул - Грозный, Махачкала - Стамбул - Махачкала, Москва - Занзибар - Москва. Пассажиры "ЮТэйр" смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат", - говорится в сообщении.
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