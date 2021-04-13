https://ria.ru/20210413/reysy-1728069823.html

Авиакомпания "ЮТэйр" приостановит рейсы в Турцию и Танзанию с 15 апреля

Авиакомпания "ЮТэйр" приостановит рейсы в Турцию и Танзанию с 15 апреля

Авиакомпания "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает рейсы и продажу билетов в Турцию из Грозного и Махачкалы, а также в Танзанию из Москвы, пассажиры с... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:53

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2021-04-13T14:01

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает рейсы и продажу билетов в Турцию из Грозного и Махачкалы, а также в Танзанию из Москвы, пассажиры с билетами на эти даты смогут обменять их на более поздние или получить деньги за вынужденный возврат, сообщил перевозчик.Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня."В связи с решением оперштаба о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией "ЮТэйр" с 15 апреля по 31 мая закрывает полеты и продажу билетов по маршрутам: Грозный - Стамбул - Грозный, Махачкала - Стамбул - Махачкала, Москва - Занзибар - Москва. Пассажиры "ЮТэйр" смогут обменять билеты на более поздние даты или получить денежные средства за вынужденный возврат", - говорится в сообщении.

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