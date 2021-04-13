https://ria.ru/20210413/razgovor-1728161408.html

Политологи оценили разговор Путина и Байдена

Политологи оценили разговор Путина и Байдена

Разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом можно считать хорошим знаком, но это расценивается как попытка американской стороны... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:32

2021-04-13T22:32

2021-04-13T22:32

россия

марат баширов

алексей мартынов (политолог)

большая двадцатка

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом можно считать хорошим знаком, но это расценивается как попытка американской стороны "отыграть назад" историю с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина, поэтому о потеплении отношений говорить рано, считают опрошенные РИА Новости политологи.Во вторник состоялся второй телефонный разговор Путина и Байдена. Байден пригласил Путина на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения всего спектра вопросов между двумя странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона.За несколько недель до этого виток напряженности в российско-американских отношениях вызвали высказывания Байдена о Путине: в интервью президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу "убийцей", а также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". По его словам, оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Он предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге беседа в прямом эфире не состоялась.По его словам, интервью поставило Байдена в крайне уязвимую позицию. Однако эксперт считает, что для решения ситуации глава Белого дома будет делать вид, что "всего этого не было", и американская сторона будет стараться "отыграть назад" его высказывание.Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также считает, что Байден может развивать этот ход, потому что "его "угу" можно по-разному трактовать в контексте истории с интервьюером-манипулятором".Шаг навстречуОднако, по словам Мартынова, состоявшийся во вторник разговор вряд ли можно считать сигналом к потеплению отношений, хотя саму инициативу звонка американского президента российскому после произошедшего можно оценивать как положительный шаг, потому что "всегда лучше говорить, чем воевать".Мухин также подчеркивает, что сам звонок Байдена нельзя расценивать как улучшение отношений, потому что от действующего американского лидера, по его словам, развитие отношений не зависит.Однако, по мнению политолога Марата Баширова, вторая беседа президентов за такой короткий срок говорит о том, что канал общения у двух стран налажен и достаточно быстро срабатывает, что очень важно для международной безопасности между."Это страны, которые обладают ядерным оружием, и они несут особую ответственность в мире за поддержание безопасности", – сказал Баширов.Эксперты считают, что встреча может пройти на саммите G20, в одной из европейских стран или же лидеры ограничатся онлайн-беседой. Так, по мнению Мухина, саммит мог бы пройти в "нашем европейском доме", в одной из стран Европы.Мартынов считает, что очная встреча может так и не состояться из-за пандемии, потому что Байден находится в группе риска. Однако могут продолжаться телефонные переговоры или беседа по видеосвязи, считает эксперт.Баширов допустил, что встреча лидеров может произойти на полях саммита G20. "Мы знаем, что активно обсуждается экологическая повестка, соответственно, готовится саммит G20 в рамках этих вопросов. Это связано с реализацией парижского соглашения, вообще энергоперехода на новые виды энергии, я думаю, что это может состояться именно там. Будет специально организованная встреча, и это, очевидно, будет на полях этого саммита", - сказал он.УкраинаОтмечая возможные темы для очного разговора, эксперты разошлись во мнениях относительно ситуации на Украине. Так, по словам Мухина, Байден пытается забыть Украину "как страшный сон", потому что она напрямую ассоциируется со скандалом вокруг его сына. Однако другие политологи считают, что сам разговор уже может способствовать ослаблению конфликта.Так, по словам Баширова, звонок Байдена является сигналом к поиску вариантов мирной деэскалации. Мартынов, в свою очередь, убежден, что разговор произошел именно с целью решения данного вопроса."Безусловно, для этого и ведутся такие переговоры, чтобы способствовать деэскалации, если есть хоть малейшая такая возможность. Позиция России здесь широко известна и несколько раз ретранслирована. В том числе о том, что Россия привержена мирному урегулированию на юго-востоке Украины. Во-вторых, Россия требует гарантий безопасности российских граждан в республиках Донбасса как минимум, которых на сегодня там порядка полумиллиона, а как максимум Россия требует создания гарантированного механизма невозобновления военного силового противостояния с донбасскими республиками в любой форме", - заключил Мартынов.

https://ria.ru/20210413/vstrecha-1728149974.html

https://ria.ru/20210413/razgovor-1728148556.html

https://ria.ru/20210413/avstriya-1728157987.html

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728044428.html

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россия, марат баширов, алексей мартынов (политолог), большая двадцатка, джо байден, владимир путин, сша, в мире