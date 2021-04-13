https://ria.ru/20210413/razgovor-1728148556.html

Слуцкий назвал разговор Путина и Байдена шагом от конфронтации к диалогу

Слуцкий назвал разговор Путина и Байдена шагом от конфронтации к диалогу

Инициатива телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена исходила от американской стороны, это были шаги от конфронтации к... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:54

2021-04-13T19:54

2021-04-13T20:04

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инициатива телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена исходила от американской стороны, это были шаги от конфронтации к диалогу, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и интересам международной безопасности.Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".

https://ria.ru/20210412/agressiya-1727870267.html

россия

сша

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2021

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире