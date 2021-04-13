Слуцкий назвал разговор Путина и Байдена шагом от конфронтации к диалогу
19:54 13.04.2021 (обновлено: 20:04 13.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инициатива телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена исходила от американской стороны, это были шаги от конфронтации к диалогу, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по таким острым проблемам, как иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. То есть с американской стороны, по инициативе которой и прошла беседа, это были шаги от конфронтации к диалогу", - сказал Слуцкий журналистам.
Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и интересам международной безопасности.
Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".