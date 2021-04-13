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Слуцкий назвал разговор Путина и Байдена шагом от конфронтации к диалогу
Слуцкий назвал разговор Путина и Байдена шагом от конфронтации к диалогу
Инициатива телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена исходила от американской стороны, это были шаги от конфронтации к... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:54
2021-04-13T20:04
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инициатива телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена исходила от американской стороны, это были шаги от конфронтации к диалогу, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и интересам международной безопасности.Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Слуцкий назвал разговор Путина и Байдена шагом от конфронтации к диалогу

19:54 13.04.2021 (обновлено: 20:04 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инициатива телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена исходила от американской стороны, это были шаги от конфронтации к диалогу, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по таким острым проблемам, как иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. То есть с американской стороны, по инициативе которой и прошла беседа, это были шаги от конфронтации к диалогу", - сказал Слуцкий журналистам.

Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и интересам международной безопасности.
Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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