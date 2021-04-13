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Путин и Байден провели телефонный разговор
Путин и Байден провели телефонный разговор
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:23
2021-04-13T18:23
2021-04-13T23:57
республика крым
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров."Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3", - говорится в сообщении.Джо Байден высказал по телефону Владимиру Путину обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.Добавляется, что Байден "призвал Россию к деэскалации напряженности".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Кроме того, президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора глав государств."Президент Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защите своих национальных интересов при ответе на действия России, такие, как кибервзломы и вмешательство в выборы", - говорится в сообщении Белого дома по итогам прошедшего телефонного разговора.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20210413/ryabkov-1728020649.html
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республика крым, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
и президент России Владимир Путин
подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.
"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3", - говорится в сообщении.
Джо Байден высказал по телефону Владимиру Путину обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной
, сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Байден "призвал Россию к деэскалации напряженности".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым
и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Кроме того, президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора глав государств.
"Президент Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защите своих национальных интересов при ответе на действия России, такие, как кибервзломы и вмешательство в выборы", - говорится в сообщении Белого дома по итогам прошедшего телефонного разговора.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.