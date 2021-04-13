https://ria.ru/20210413/rastlenie-1728058182.html

Служителя религиозной общины в Бурятии обвинили в педофилии

Служителя религиозной общины в Бурятии обвинили в педофилии

Следователи в Бурятии обвиняют служителя церкви одной из религиозных организаций в сексуальном насилии над малолетними детьми, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:05

2021-04-13T13:05

2021-04-13T13:09

религия и мировоззрение

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Следователи в Бурятии обвиняют служителя церкви одной из религиозных организаций в сексуальном насилии над малолетними детьми, сообщает СУСК РФ по республике."Хоринским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый являлся священнослужителем религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе."В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. В период с 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", - сообщает СУСК.В СК отмечают, что преступные факты выявил сотрудник местного отдела полиции при проверке в отношении священнослужителя по заявлению о мошенничестве при получении кредита. "Исследовал его телефон, в памяти которого обнаружил порнографические материалы с изображением несовершеннолетней. После чего полицейский произвел задержание. Затем в ходе грамотно спланированного и проведенного следователем допроса злоумышленник признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение", - отмечает следствие.В настоящее время обвиняемый арестован.

https://ria.ru/20210329/shantazh-1603265120.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия