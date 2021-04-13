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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210413/rastlenie-1728058182.html
Служителя религиозной общины в Бурятии обвинили в педофилии
Служителя религиозной общины в Бурятии обвинили в педофилии
Следователи в Бурятии обвиняют служителя церкви одной из религиозных организаций в сексуальном насилии над малолетними детьми, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:05
2021-04-13T13:09
религия и мировоззрение
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Следователи в Бурятии обвиняют служителя церкви одной из религиозных организаций в сексуальном насилии над малолетними детьми, сообщает СУСК РФ по республике."Хоринским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый являлся священнослужителем религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе."В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. В период с 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", - сообщает СУСК.В СК отмечают, что преступные факты выявил сотрудник местного отдела полиции при проверке в отношении священнослужителя по заявлению о мошенничестве при получении кредита. "Исследовал его телефон, в памяти которого обнаружил порнографические материалы с изображением несовершеннолетней. После чего полицейский произвел задержание. Затем в ходе грамотно спланированного и проведенного следователем допроса злоумышленник признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение", - отмечает следствие.В настоящее время обвиняемый арестован.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Служителя религиозной общины в Бурятии обвинили в педофилии

13:05 13.04.2021 (обновлено: 13:09 13.04.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Следователи в Бурятии обвиняют служителя церкви одной из религиозных организаций в сексуальном насилии над малолетними детьми, сообщает СУСК РФ по республике.
"Хоринским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый являлся священнослужителем религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе.
"В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. В период с 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", - сообщает СУСК.
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В СК отмечают, что преступные факты выявил сотрудник местного отдела полиции при проверке в отношении священнослужителя по заявлению о мошенничестве при получении кредита. "Исследовал его телефон, в памяти которого обнаружил порнографические материалы с изображением несовершеннолетней. После чего полицейский произвел задержание. Затем в ходе грамотно спланированного и проведенного следователем допроса злоумышленник признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение", - отмечает следствие.
В настоящее время обвиняемый арестован.
 
Религия и мировоззрениеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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