https://ria.ru/20210413/putin-1728097021.html
Путин посетил координационный центр правительства
Путин посетил координационный центр правительства
Президент России Владимир Путин ознакомился с работой координационного центра правительства РФ, осмотрел зоны коворкинга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:57
2021-04-13T15:57
2021-04-13T20:55
дмитрий григоренко
чукотка
иртыш (река)
михаил мишустин
владимир путин
таймыр
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой координационного центра правительства РФ, осмотрел зоны коворкинга, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с главой государства был премьер-министр Михаил Мишустин, который дал пояснения о деятельности центра."Владимир Владимирович, мы находимся в объединенном рабочем пространстве, здесь обычно кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек - сотрудники ведомств, представители бизнеса здесь работают. У нас есть комнаты для переговоров, они кстати названы именами российских полуостровов, это Камчатка, Чукотка, Таймыр. А открытые пространства - именами рек: Печора, Ангара, Иртыш, Урал, Амур. И именно тут расположены рабочие места сотрудников и проходят наши такие рабочие сессии. Мы здесь мониторим исполнение достижения национальных целей", - сказал премьер."Кто быстрее всех прошел обучение здесь, были сотрудники секретариата Андрея Рэмовича Белоусова. Они буквально после того, как центр был построен, первыми здесь были", - добавил Мишустин.По его словам, в центре работают все вице-премьеры, особенно часто - Дмитрий Григоренко, который "облюбовал себе место в переговорной комнате "Крым".Мишустин также рассказал главе государства, что в центре прошло около полутора тысяч сессий."Мы здесь собираемся не как начальники и подчиненные, Владимир Владимирович. Я сам принимал участие много раз как эксперт", - отметил премьер.По его словам, важным является то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти. "Именно на их основе мы строим наши аналитические инструменты - то, чего не было. И вот это, я бы сказал, такая новая модель государственного управления, основанная на первичных данных", - подчеркнул Мишустин.По его словам, Координационный центр задумывался в первую очередь как штаб для работы над реализацией национальных проектов. Есть у центра и интерактивная платформа, где можно получить всю необходимую информацию - там, как отметил Мишустин, побывали уже более 21 миллиона человек за прошлый год, а сейчас количество посещений выросло до 33 миллионов, и основные клиенты портала - это семьи с детьми.
https://ria.ru/20210413/putin-1728056788.html
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Путин посетил Координационный центр правительства РФ
Президент России Владимир Путин в сопровождении премьер-министра Михаила Мишустина посетил современно оснащенный Координационный центр правительства РФ в Москве
2021-04-13T15:57
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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дмитрий григоренко, чукотка, иртыш (река), михаил мишустин, владимир путин, таймыр, политика
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
ознакомился с работой координационного центра правительства РФ, осмотрел зоны коворкинга, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с главой государства был премьер-министр Михаил Мишустин
, который дал пояснения о деятельности центра.
"Владимир Владимирович, мы находимся в объединенном рабочем пространстве, здесь обычно кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек - сотрудники ведомств, представители бизнеса здесь работают. У нас есть комнаты для переговоров, они кстати названы именами российских полуостровов, это Камчатка, Чукотка
, Таймыр
. А открытые пространства - именами рек: Печора
, Ангара
, Иртыш
, Урал, Амур
. И именно тут расположены рабочие места сотрудников и проходят наши такие рабочие сессии. Мы здесь мониторим исполнение достижения национальных целей", - сказал премьер.
"Кто быстрее всех прошел обучение здесь, были сотрудники секретариата Андрея Рэмовича Белоусова. Они буквально после того, как центр был построен, первыми здесь были", - добавил Мишустин.
По его словам, в центре работают все вице-премьеры, особенно часто - Дмитрий Григоренко
, который "облюбовал себе место в переговорной комнате "Крым".
Мишустин также рассказал главе государства, что в центре прошло около полутора тысяч сессий.
"Мы здесь собираемся не как начальники и подчиненные, Владимир Владимирович. Я сам принимал участие много раз как эксперт", - отметил премьер.
По его словам, важным является то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти. "Именно на их основе мы строим наши аналитические инструменты - то, чего не было. И вот это, я бы сказал, такая новая модель государственного управления, основанная на первичных данных", - подчеркнул Мишустин.
По его словам, Координационный центр задумывался в первую очередь как штаб для работы над реализацией национальных проектов. Есть у центра и интерактивная платформа, где можно получить всю необходимую информацию - там, как отметил Мишустин, побывали уже более 21 миллиона человек за прошлый год, а сейчас количество посещений выросло до 33 миллионов, и основные клиенты портала - это семьи с детьми.