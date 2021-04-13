https://ria.ru/20210413/putin-1728056788.html

Песков раскрыл детали поездки Путина к месту приземления Гагарина

Песков раскрыл детали поездки Путина к месту приземления Гагарина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам детали поездки Владимира Путина в понедельник к месту приземления Юрия Гагарина после первого РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:58

2021-04-13T12:58

2021-04-13T12:58

россия

космос - риа наука

валентина терешкова

госдума рф

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

энгельс

политика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам детали поездки Владимира Путина в понедельник к месту приземления Юрия Гагарина после первого полета в космос.Пескова попросили прокомментировать поездку Путина в Энгельс, тот факт, что он посадил кедр - так же ("Кедр") звучал позывной Гагарина. Также в поездке главу государства сопровождала Валентина Терешкова. Пресс-секретаря президента РФ также спросили, является ли эта поездка "стартовой площадкой" перед оглашением послания Федеральному собранию, находится ли сейчас российской общество накануне начала политического года.Говоря о том, что Путин в ходе поездки в Энгельс посадил кедр, Песков отметил, что это дерево там сажают традиционно, и президент не первый, кто это делает. Терешкова, по его словам, сопровождала главу государства, так как является легендарной женщиной-космонавтом, современницей первых космонавтов."Это большая честь для любого человека, когда Валентина Владимировна его сопровождает", - подчеркнул Песков.Отвечая на вопрос о том, открывает ли эта поездка политический год, Песков отметил, что он уже идет вовсю, высока активность политических партий, готовящихся к сентябрьским выборам в Госдуму. Региональные поездки президента были и до этого и будут продолжаться дальше, добавил он.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727865530.html

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россия, космос - риа наука, валентина терешкова, госдума рф, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), энгельс, политика