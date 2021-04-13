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Песков раскрыл детали поездки Путина к месту приземления Гагарина
Песков раскрыл детали поездки Путина к месту приземления Гагарина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам детали поездки Владимира Путина в понедельник к месту приземления Юрия Гагарина после первого РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:58
2021-04-13T12:58
россия
космос - риа наука
валентина терешкова
госдума рф
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
энгельс
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам детали поездки Владимира Путина в понедельник к месту приземления Юрия Гагарина после первого полета в космос.Пескова попросили прокомментировать поездку Путина в Энгельс, тот факт, что он посадил кедр - так же ("Кедр") звучал позывной Гагарина. Также в поездке главу государства сопровождала Валентина Терешкова. Пресс-секретаря президента РФ также спросили, является ли эта поездка "стартовой площадкой" перед оглашением послания Федеральному собранию, находится ли сейчас российской общество накануне начала политического года.Говоря о том, что Путин в ходе поездки в Энгельс посадил кедр, Песков отметил, что это дерево там сажают традиционно, и президент не первый, кто это делает. Терешкова, по его словам, сопровождала главу государства, так как является легендарной женщиной-космонавтом, современницей первых космонавтов."Это большая честь для любого человека, когда Валентина Владимировна его сопровождает", - подчеркнул Песков.Отвечая на вопрос о том, открывает ли эта поездка политический год, Песков отметил, что он уже идет вовсю, высока активность политических партий, готовящихся к сентябрьским выборам в Госдуму. Региональные поездки президента были и до этого и будут продолжаться дальше, добавил он.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727865530.html
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россия, космос - риа наука, валентина терешкова, госдума рф, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), энгельс, политика

Песков раскрыл детали поездки Путина к месту приземления Гагарина

12:58 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса Парк покорителей космоса на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам детали поездки Владимира Путина в понедельник к месту приземления Юрия Гагарина после первого полета в космос.
Пескова попросили прокомментировать поездку Путина в Энгельс, тот факт, что он посадил кедр - так же ("Кедр") звучал позывной Гагарина. Также в поездке главу государства сопровождала Валентина Терешкова. Пресс-секретаря президента РФ также спросили, является ли эта поездка "стартовой площадкой" перед оглашением послания Федеральному собранию, находится ли сейчас российской общество накануне начала политического года.
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Говоря о том, что Путин в ходе поездки в Энгельс посадил кедр, Песков отметил, что это дерево там сажают традиционно, и президент не первый, кто это делает. Терешкова, по его словам, сопровождала главу государства, так как является легендарной женщиной-космонавтом, современницей первых космонавтов.
"Это большая честь для любого человека, когда Валентина Владимировна его сопровождает", - подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос о том, открывает ли эта поездка политический год, Песков отметил, что он уже идет вовсю, высока активность политических партий, готовящихся к сентябрьским выборам в Госдуму. Региональные поездки президента были и до этого и будут продолжаться дальше, добавил он.
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