Песков раскрыл детали поездки Путина к месту приземления Гагарина
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам детали поездки Владимира Путина в понедельник к месту приземления Юрия Гагарина после первого полета в космос.
Пескова попросили прокомментировать поездку Путина в Энгельс, тот факт, что он посадил кедр - так же ("Кедр") звучал позывной Гагарина. Также в поездке главу государства сопровождала Валентина Терешкова. Пресс-секретаря президента РФ также спросили, является ли эта поездка "стартовой площадкой" перед оглашением послания Федеральному собранию, находится ли сейчас российской общество накануне начала политического года.
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Говоря о том, что Путин в ходе поездки в Энгельс посадил кедр, Песков отметил, что это дерево там сажают традиционно, и президент не первый, кто это делает. Терешкова, по его словам, сопровождала главу государства, так как является легендарной женщиной-космонавтом, современницей первых космонавтов.
"Это большая честь для любого человека, когда Валентина Владимировна его сопровождает", - подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос о том, открывает ли эта поездка политический год, Песков отметил, что он уже идет вовсю, высока активность политических партий, готовящихся к сентябрьским выборам в Госдуму. Региональные поездки президента были и до этого и будут продолжаться дальше, добавил он.
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