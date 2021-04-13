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Туризм
https://ria.ru/20210413/putevki-1728083250.html
Российским туристам напомнили о праве вернуть деньги за путевки в Турцию
Российским туристам напомнили о праве вернуть деньги за путевки в Турцию
Закон позволяет туристам, купившим путевки в Турцию, требовать возврата денег, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:50
2021-04-13T17:27
анна попова
новости - туризм
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Закон позволяет туристам, купившим путевки в Турцию, требовать возврата денег, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В ведомстве напомнили, что в случаях, когда в стране временного пребывания возникает угроза для жизни или здоровья туристов, те вправе потребовать расторжения договора и возврата денег — полностью, если поездка еще не началась, или в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.Роспотребнадзор также отметил, что при заключении договора туроператор обязан представить туристу достоверную информацию, в том числе сведения об опасностях, с которыми можно столкнуться в путешествии.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, а туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок. Причиной стал значительный рост заболеваемости COVID-19. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции завезено в Россию больше всего мутировавших штаммов коронавируса.
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анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, общество

Российским туристам напомнили о праве вернуть деньги за путевки в Турцию

14:50 13.04.2021 (обновлено: 17:27 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа туров в Турцию в офисе одной из туристических компаний в Москве. Июль 2016 года
Продажа туров в Турцию в офисе одной из туристических компаний в Москве. Июль 2016 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Закон позволяет туристам, купившим путевки в Турцию, требовать возврата денег, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что в случаях, когда в стране временного пребывания возникает угроза для жизни или здоровья туристов, те вправе потребовать расторжения договора и возврата денег — полностью, если поездка еще не началась, или в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.
Роспотребнадзор также отметил, что при заключении договора туроператор обязан представить туристу достоверную информацию, в том числе сведения об опасностях, с которыми можно столкнуться в путешествии.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, а туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок. Причиной стал значительный рост заболеваемости COVID-19. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции завезено в Россию больше всего мутировавших штаммов коронавируса.
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