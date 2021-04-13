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Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в 2021 году
Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в 2021 году
Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в этом году, 200 уже готовы к заселению, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T15:53
2021-04-13T15:53
2021-04-14T15:10
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в этом году, 200 уже готовы к заселению, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что ежегодно весной специалисты Мосприроды развешивают искусственные гнездовья: на природных территориях появляются скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищухи. Специалисты Мосприроды изготавливают их не только сами, в этом им помогают жители столицы, а также волонтеры и школьники."По итогам проделанной работы специалисты сделали вывод, что объемы строительства жилья (для птиц – ред.) в этом году по сравнению с предыдущим выросли почти вдвое. В 2020 году на всех природных территориях было изготовлено и развешано около 140 искусственных гнездовий. В 2021 году в лесопарках уже готовы к заселению более 200 домиков для птиц и еще около 100 планируется развесить. Итого почти 300 новых квартир ожидают пернатые семьи в этом году", - говорится в сообщении.Уточняется, что в основном это синичники и скворечники. Однако синичники заселяют не только сами синицы, но и воробьи, горихвостки, мухоловки-пеструшки, поползни, вертишейки. В скворечниках кроме самих скворцов могут поселиться воробьи и любые птицы-дуплогнездники средних размеров.
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мосприрода, москва
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в этом году, 200 уже готовы к заселению, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что ежегодно весной специалисты Мосприроды
развешивают искусственные гнездовья: на природных территориях появляются скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищухи. Специалисты Мосприроды изготавливают их не только сами, в этом им помогают жители столицы, а также волонтеры и школьники.
"По итогам проделанной работы специалисты сделали вывод, что объемы строительства жилья (для птиц – ред.) в этом году по сравнению с предыдущим выросли почти вдвое. В 2020 году на всех природных территориях было изготовлено и развешано около 140 искусственных гнездовий. В 2021 году в лесопарках уже готовы к заселению более 200 домиков для птиц и еще около 100 планируется развесить. Итого почти 300 новых квартир ожидают пернатые семьи в этом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основном это синичники и скворечники. Однако синичники заселяют не только сами синицы, но и воробьи, горихвостки, мухоловки-пеструшки, поползни, вертишейки. В скворечниках кроме самих скворцов могут поселиться воробьи и любые птицы-дуплогнездники средних размеров.