https://ria.ru/20210413/ptitsy-1728252286.html

Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в 2021 году

Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в 2021 году

Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в этом году, 200 уже готовы к заселению, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T15:53

2021-04-13T15:53

2021-04-14T15:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти 100 новых домиков дли птиц установят в Москве в этом году, 200 уже готовы к заселению, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что ежегодно весной специалисты Мосприроды развешивают искусственные гнездовья: на природных территориях появляются скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищухи. Специалисты Мосприроды изготавливают их не только сами, в этом им помогают жители столицы, а также волонтеры и школьники."По итогам проделанной работы специалисты сделали вывод, что объемы строительства жилья (для птиц – ред.) в этом году по сравнению с предыдущим выросли почти вдвое. В 2020 году на всех природных территориях было изготовлено и развешано около 140 искусственных гнездовий. В 2021 году в лесопарках уже готовы к заселению более 200 домиков для птиц и еще около 100 планируется развесить. Итого почти 300 новых квартир ожидают пернатые семьи в этом году", - говорится в сообщении.Уточняется, что в основном это синичники и скворечники. Однако синичники заселяют не только сами синицы, но и воробьи, горихвостки, мухоловки-пеструшки, поползни, вертишейки. В скворечниках кроме самих скворцов могут поселиться воробьи и любые птицы-дуплогнездники средних размеров.

https://ria.ru/20210413/podgotovka-1728113139.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва