МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за вечеринки
РИГА, 13 апр – РИА Новости. МИД Латвии выразил протест в связи с информацией об участии в вечеринке военного атташе посольства РФ Руслана Ушакова, которая прошла с нарушением норм эпидемиологической безопасности, сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, 27 марта в одном из частных домов в Риге прошла вечеринка с нарушением действующих в стране ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Мероприятие устроил Ушаков. Несмотря на запрет на мероприятия с участием нескольких человек из разных домохозяйств, в гостях у дипломата были около десяти человек. Также он, как утверждают в ведомстве, показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию, что было зафиксировано. Несколько раз к дому Ушакова подъезжала полиция, но никаких мер не предпринимала.
"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности", - сказано в сообщении министерства иностранных дел для СМИ.
Протест был направлен временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву.
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В МИД Латвии отметили, что временный поверенный посольства РФ выразил понимание позиции МИД Латвии и указал, что этот случай не останется без внимания.
Получить комментарий посольства РФ в Латвии РИА Новости пока не удалось.