https://ria.ru/20210413/protest-1728147459.html

МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за вечеринки

МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за вечеринки

МИД Латвии выразил протест в связи с информацией об участии в вечеринке военного атташе посольства РФ Руслана Ушакова, которая прошла с нарушением норм... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:48

2021-04-13T19:48

2021-04-13T19:48

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РИГА, 13 апр – РИА Новости. МИД Латвии выразил протест в связи с информацией об участии в вечеринке военного атташе посольства РФ Руслана Ушакова, которая прошла с нарушением норм эпидемиологической безопасности, сообщили в ведомстве.По данным ведомства, 27 марта в одном из частных домов в Риге прошла вечеринка с нарушением действующих в стране ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Мероприятие устроил Ушаков. Несмотря на запрет на мероприятия с участием нескольких человек из разных домохозяйств, в гостях у дипломата были около десяти человек. Также он, как утверждают в ведомстве, показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию, что было зафиксировано. Несколько раз к дому Ушакова подъезжала полиция, но никаких мер не предпринимала."Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности", - сказано в сообщении министерства иностранных дел для СМИ.Протест был направлен временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву.В МИД Латвии отметили, что временный поверенный посольства РФ выразил понимание позиции МИД Латвии и указал, что этот случай не останется без внимания.Получить комментарий посольства РФ в Латвии РИА Новости пока не удалось.

https://ria.ru/20210406/latviya-1727065927.html

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

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