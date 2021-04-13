https://ria.ru/20210413/proekt-1728085372.html

Проект "Взрослый рядом" представили на молодежном форуме в Москве

Проект "Взрослый рядом" представили на молодежном форуме в Москве

Темы опеки и наставничества обсудили на третьем молодежном форуме "Будущее", который проходит в онлайн-формате с 12 по 15 апреля. Помимо этого на одной из... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:57

2021-04-13T14:57

2021-04-13T14:57

взрослый рядом

опека и попечительство

москва

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Темы опеки и наставничества обсудили на третьем молодежном форуме "Будущее", который проходит в онлайн-формате с 12 по 15 апреля. Помимо этого на одной из секций на площадке в столице состоялась презентация проекта МИА "Россия сегодня" "Взрослый рядом"."Социальные темы – частые гости в СМИ совершенно разных форматов. В узкопрофильных изданиях и глянцевых журналах мы можем найти статьи о домашнем насилии, благотворительности, сложностях, с которыми сталкиваются онкобольные и люди с орфанными заболеваниями. Причем чаще всего эти материалы – корректные и профессиональные, с раскрытием разных точек зрения. Опека и попечительство – такая же часть социалки, но об этих темах чаще всего можно прочитать в рубрике "Происшествия" или, хуже того, "Криминал". О таком явлении, как наставничество, не пишет почти никто, кроме узкоспециализированных изданий", – отметила руководитель проекта Мария Ферсман.По ее словам, чтобы наладить системный диалог о ситуации в сфере опеки в России, а также познакомить аудиторию с системой наставничества, редакция проекта привлекает экспертов и профессионалов из государственных органов, НКО и других организаций.Проект открыт для сотрудничества с региональными органами опеки и некоммерческими организациями, специализирующимися на помощи детям и семьям в сложных жизненных ситуациях, а также занимающимися подготовкой наставников. "Если у представителей региональных органов власти и НКО есть важные кейсы и интересные наработки в этой сфере и вы готовы поделиться вашим опытом, пишите нам на почту sn@rian.ru", – обратилась к участникам форума руководитель проекта.Третий молодежный форум организован АНО "Центр развития социальных, культурных, просветительских и научных проектов "Проект "Будущее", созданной в 2014 году с целью воспитания молодежи в морально-нравственном, духовном и патриотическом направлении. В мероприятии принимают участие представители регионов России и зарубежных стран. Из-за широкой географии участников и разницы во времени, по словам основателя и руководителя "Проекта "Будущее" Эдуарда Вакина, формат следующего форума будет изменен таким образом, чтобы в нем смогли принять участие все желающие.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опека и попечительство, москва