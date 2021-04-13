Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Взрослый рядом - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Взрослый рядом
https://ria.ru/20210413/proekt-1728085372.html
Проект "Взрослый рядом" представили на молодежном форуме в Москве
Проект "Взрослый рядом" представили на молодежном форуме в Москве
Темы опеки и наставничества обсудили на третьем молодежном форуме "Будущее", который проходит в онлайн-формате с 12 по 15 апреля. Помимо этого на одной из... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:57
2021-04-13T14:57
взрослый рядом
опека и попечительство
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727358978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99d6926dad4b648d14082b54d722c2cb.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Темы опеки и наставничества обсудили на третьем молодежном форуме "Будущее", который проходит в онлайн-формате с 12 по 15 апреля. Помимо этого на одной из секций на площадке в столице состоялась презентация проекта МИА "Россия сегодня" "Взрослый рядом"."Социальные темы – частые гости в СМИ совершенно разных форматов. В узкопрофильных изданиях и глянцевых журналах мы можем найти статьи о домашнем насилии, благотворительности, сложностях, с которыми сталкиваются онкобольные и люди с орфанными заболеваниями. Причем чаще всего эти материалы – корректные и профессиональные, с раскрытием разных точек зрения. Опека и попечительство – такая же часть социалки, но об этих темах чаще всего можно прочитать в рубрике "Происшествия" или, хуже того, "Криминал". О таком явлении, как наставничество, не пишет почти никто, кроме узкоспециализированных изданий", – отметила руководитель проекта Мария Ферсман.По ее словам, чтобы наладить системный диалог о ситуации в сфере опеки в России, а также познакомить аудиторию с системой наставничества, редакция проекта привлекает экспертов и профессионалов из государственных органов, НКО и других организаций.Проект открыт для сотрудничества с региональными органами опеки и некоммерческими организациями, специализирующимися на помощи детям и семьям в сложных жизненных ситуациях, а также занимающимися подготовкой наставников. "Если у представителей региональных органов власти и НКО есть важные кейсы и интересные наработки в этой сфере и вы готовы поделиться вашим опытом, пишите нам на почту sn@rian.ru", – обратилась к участникам форума руководитель проекта.Третий молодежный форум организован АНО "Центр развития социальных, культурных, просветительских и научных проектов "Проект "Будущее", созданной в 2014 году с целью воспитания молодежи в морально-нравственном, духовном и патриотическом направлении. В мероприятии принимают участие представители регионов России и зарубежных стран. Из-за широкой географии участников и разницы во времени, по словам основателя и руководителя "Проекта "Будущее" Эдуарда Вакина, формат следующего форума будет изменен таким образом, чтобы в нем смогли принять участие все желающие.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727358978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900d28725321819f20e82723cd086752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опека и попечительство, москва

Проект "Взрослый рядом" представили на молодежном форуме в Москве

14:57 13.04.2021
 
© Depositphotos / krugloffРебенок держит за руки взрослого
Ребенок держит за руки взрослого - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / krugloff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Темы опеки и наставничества обсудили на третьем молодежном форуме "Будущее", который проходит в онлайн-формате с 12 по 15 апреля. Помимо этого на одной из секций на площадке в столице состоялась презентация проекта МИА "Россия сегодня" "Взрослый рядом".
"Социальные темы – частые гости в СМИ совершенно разных форматов. В узкопрофильных изданиях и глянцевых журналах мы можем найти статьи о домашнем насилии, благотворительности, сложностях, с которыми сталкиваются онкобольные и люди с орфанными заболеваниями. Причем чаще всего эти материалы – корректные и профессиональные, с раскрытием разных точек зрения. Опека и попечительство – такая же часть социалки, но об этих темах чаще всего можно прочитать в рубрике "Происшествия" или, хуже того, "Криминал". О таком явлении, как наставничество, не пишет почти никто, кроме узкоспециализированных изданий", – отметила руководитель проекта Мария Ферсман.
По ее словам, чтобы наладить системный диалог о ситуации в сфере опеки в России, а также познакомить аудиторию с системой наставничества, редакция проекта привлекает экспертов и профессионалов из государственных органов, НКО и других организаций.
"У нас нет цели показать, что опека плохая или хорошая. Перед нами стоит задача донести до читателя, что в этой непростой и жизненно важной сфере есть сложности, и с помощью экспертов показать, где они скрываются, какие есть пути их решения", – подчеркнула Ферсман.
Проект открыт для сотрудничества с региональными органами опеки и некоммерческими организациями, специализирующимися на помощи детям и семьям в сложных жизненных ситуациях, а также занимающимися подготовкой наставников.
"Если у представителей региональных органов власти и НКО есть важные кейсы и интересные наработки в этой сфере и вы готовы поделиться вашим опытом, пишите нам на почту sn@rian.ru", – обратилась к участникам форума руководитель проекта.
Третий молодежный форум организован АНО "Центр развития социальных, культурных, просветительских и научных проектов "Проект "Будущее", созданной в 2014 году с целью воспитания молодежи в морально-нравственном, духовном и патриотическом направлении. В мероприятии принимают участие представители регионов России и зарубежных стран.
Из-за широкой географии участников и разницы во времени, по словам основателя и руководителя "Проекта "Будущее" Эдуарда Вакина, формат следующего форума будет изменен таким образом, чтобы в нем смогли принять участие все желающие.
"Мы приняли решение проводить раз в месяц конференции по различной тематике. Они будут долгими, с 10 утра до 8 вечера, чтобы все спикеры смогли выступить", – рассказал об изменениях Вакин, добавив, что в конце года, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, планируется провести крупный итоговый форум.
 
Взрослый рядомОпека и попечительствоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния