https://ria.ru/20210413/privychki-1727997889.html

Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым

Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым

Состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества, рассказал агентству "Прайм" психолог... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:20

2021-04-13T01:20

2021-04-13T09:10

дмитрий синарев

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.По словам психолога, существуют еще "диванные завистники" — категория людей, которая никогда не переходит от умных слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции."Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", — подчеркивает Синарев.

https://ria.ru/20200515/1571469545.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий синарев, общество