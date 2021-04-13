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Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
Состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества, рассказал агентству "Прайм" психолог... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:20
2021-04-13T09:10
дмитрий синарев
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.По словам психолога, существуют еще "диванные завистники" — категория людей, которая никогда не переходит от умных слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции."Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", — подчеркивает Синарев.
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дмитрий синарев, общество

Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым

01:20 13.04.2021 (обновлено: 09:10 13.04.2021)
 
© Fotolia / SemAПачка денег
Пачка денег - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Fotolia / SemA
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.

"Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее", — аргументирует эксперт и советует таким людям уметь ценить то, что есть в жизни.

По словам психолога, существуют еще "диванные завистники" — категория людей, которая никогда не переходит от умных слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции.
"Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", — подчеркивает Синарев.
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