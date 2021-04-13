https://ria.ru/20210413/privivka-1727931944.html

Без ограничений по возрасту. Доказана эффективность прививок для пожилых

Без ограничений по возрасту. Доказана эффективность прививок для пожилых

Пожилые особенно уязвимы для инфекций, поэтому во многих странах прививочная кампания против COVID-19 началась именно с них. С другой стороны, с возрастом... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:00

2021-04-13T11:28

наука

коронавирус covid-19

вакцины

биология

здоровье

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Пожилые особенно уязвимы для инфекций, поэтому во многих странах прививочная кампания против COVID-19 началась именно с них. С другой стороны, с возрастом слабеет иммунная система. О том, как подходят к вакцинации в разных странах и что известно об эффективности прививок для людей старшего поколения, — в материале РИА Новости.В фокусе внимания — пожилыеВсе основные производители вакцин от COVID-19 отмечают, что их продукты действенны и безопасны для любого возраста.При этом ссылаются на клинические исследования — общие, когда участников делили на группы по возрасту, или специальные, проведенных среди пожилых. Одно из таких, выполненное в Великобритании, показало, что вакцины Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca хорошо действуют на людей старше 70 лет. Отмечают, что максимальный эффект — 61 и 73 процента соответственно — достигли на 28-й день после первой инъекции. Это меньше, чем в общих группах, но вполне приемлемо. Чем старше пациенты, тем меньше риск чрезмерной реакции иммунной системы на прививку и, соответственно, побочных эффектов. А антител, по крайней мере — для мРНК-вакцин, к которым относятся Pfizer/BioNTech и Moderna, примерно столько же, что и у молодых. Об этом сообщают авторы обзора, опубликованного в журнале Оксфордского университета Age and Aging. Безопасность и хорошую переносимость пожилыми продемонстрировали и вакцины, созданные на основе модифицированного аденовируса, — Oxford/AstraZeneca и Janssen — фармацевтического филиала компании Johnson & Johnson. К этому же типу препаратов относятся российский "Спутник V" и китайская Cansino.На первых фазах клинических испытаний побочных эффектов вакцины Janssen в категории пациентов 65+ было даже меньше, чем у молодых — 36 и 64 процента соответственно. При этом не выявили ничего специфического именно для старшей возрастной группы, не отмечавшегося, например, среди 50-летних. В испытаниях вакцины Oxford/AstraZeneca приняли участие 200 человек в возрасте 70 лет и старше. Через 28 дней после прививки у них выработались устойчивые антитела — без осложнений и даже легкой слабости, на которую нередко жаловались более молодые. Китайская компания Sinovac организовала специализированное клиническое исследование для пациентов старше 60 лет. Окончательные результаты опубликуют летом, но уже сообщили о безопасности вакцины и хорошем иммунном ответе.Следует отметить, что к исследованиям обычно не привлекают пожилых с ослабленным здоровьем, заболеваниями иммунной системы или другими хроническими недугами. Исключение сделали для вакцины Janssen. Эффективность против средне-тяжелой формы COVID-19 составила 60 процентов для здоровых, 42 — для лиц с сопутствующими заболеваниями. И стопроцентная гарантия от летального исхода в обеих группах.Тем не менее вопрос вакцинирования ослабленных пациентов должен решаться индивидуально после консультаций с врачами.Две стратегии вакцинацииПосле того как ведущие производители вакцин завершили клинические испытания фазы три и доказали эффективность своих продуктов для любых возрастных групп, стартовала массовая прививочная кампания. Но у всех по-разному.Американские ученые сравнили пять возможных стратегий вакцинации и выделили две приоритетные.Там, где пандемия лавинообразная и необходимо срочно остановить рост заболеваемости, лучше начинать с вакцинирования молодых людей от 20 до 49 лет, потому что именно они обычно выступают главными распространителями инфекции. Но если ситуацию удалось взять под контроль, надо снижать смертность от COVID-19 и заняться прежде всего категорией 60+.По первому пути пошли Китай, где в некоторых провинциях до сих пор не делают прививки пожилым, а также Индия. Там людей старше 60 до 1 марта не прививали. В западных странах, наоборот, в приоритете пожилые. Например, в Великобритании население разделили на девять групп в зависимости от возраста, состояния здоровья и профессий. Первыми медики взялись за категорию 80+, постояльцев и работников домов престарелых. Вторая группа — медики и люди старше 70. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает, что сейчас могут привиться те, кому за 50. Всего в стране вакцинировали более 20 миллионов человек и практически всех желающих старше 60.Так же действуют в США, где, по данным агентства Bloomberg, вакцинировали 29 процентов населения. Одна из главных целей Министерства здравоохранения и социальных служб США — привить возрастную группу 65+ на 70 процентов.С 60+, а также тех, кто находится в группе риска из-за сопутствующих заболеваний, начали и в Израиле. Потом — 50+ и от 16 до 18 лет. Теперь — все желающие. Израиль лидирует по вакцинации — 56,6 процента населения и более 80 — среди 60+.В Европе ситуация хуже. В Германии, Франции, Испании, Италии привили не более 11 процентов населения. Но и там начинали с самых пожилых.Минздрав России одобрил отечественный препарат "Спутник V" для лиц старше 60 лет еще 26 декабря, то есть практически сразу после старта массовой вакцинации. До этого прививали лишь тех, у кого риск заразиться связан с профессией, — врачей, учителей, соцработников. Сейчас у нас нет никаких возрастных ограничений на прививки. Все российские вакцины продемонстрировали эффективность и безопасность для пожилых.

https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html

https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1604433285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, биология, здоровье