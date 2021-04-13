https://ria.ru/20210413/prigovor-1727998625.html

Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег

Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег

Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:43

2021-04-13T01:43

2021-04-13T09:09

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728012750_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_01bb4c3b899f2d6e91868b38da585701.jpg

САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег односельчанина, который в результате лишился обеих ног, сообщили региональная прокуратура и областное управление СК РФ.Суд установил, что подсудимый, воспользовавшись, что потерпевший был пьян и беспомощен, из-за прежних неоднократных ссор и конфликтов ударил его, отчего тот упал, после чего погрузил мужчину в прицеп своей машины и отвез на пустырь возле свалки. Там подсудимый, проявив "исключительное бессердечие и безжалостность", снял с ног односельчанина одежду и обувь, облил их горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Потерпевший получил ожоги 40% поверхности тела, в дальнейшем он перенес пять операций, обе ноги ему ампутировали.По данным прокуратуры, потерпевший пояснял, что ранее помогал односельчанину по хозяйству, за что тот угощал его спиртным либо давал немного денег, но в последующем перестал ему помогать. При этом у односельчан происходили конфликты, связанные с длительными обещаниями потерпевшего продать земельный пай и получением за него аванса, который он не смог впоследствии вернуть подсудимому.Изначально следствие завело дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", однако до передачи в суд его переквалифицировали на менее тяжкую статью - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью".Как уточняет областное управление СК РФ, подсудимый вину не признал, по решению суда он находился под стражей.По данным на сайте Белинского районного суда, приговор вынесен Алексею Шулимову. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Шулимов, по информации на сайте облизбиркома, в 2014-2019 годах являлся депутатом комитета местного самоуправления Козловского сельсовета Белинского района от Партии пенсионеров России.Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210405/skandal-1604232301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/kriminal-1602881185.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия