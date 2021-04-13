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Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:43
2021-04-13T01:43
2021-04-13T09:09
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег односельчанина, который в результате лишился обеих ног, сообщили региональная прокуратура и областное управление СК РФ.Суд установил, что подсудимый, воспользовавшись, что потерпевший был пьян и беспомощен, из-за прежних неоднократных ссор и конфликтов ударил его, отчего тот упал, после чего погрузил мужчину в прицеп своей машины и отвез на пустырь возле свалки. Там подсудимый, проявив "исключительное бессердечие и безжалостность", снял с ног односельчанина одежду и обувь, облил их горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Потерпевший получил ожоги 40% поверхности тела, в дальнейшем он перенес пять операций, обе ноги ему ампутировали.По данным прокуратуры, потерпевший пояснял, что ранее помогал односельчанину по хозяйству, за что тот угощал его спиртным либо давал немного денег, но в последующем перестал ему помогать. При этом у односельчан происходили конфликты, связанные с длительными обещаниями потерпевшего продать земельный пай и получением за него аванса, который он не смог впоследствии вернуть подсудимому.Изначально следствие завело дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", однако до передачи в суд его переквалифицировали на менее тяжкую статью - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью".Как уточняет областное управление СК РФ, подсудимый вину не признал, по решению суда он находился под стражей.По данным на сайте Белинского районного суда, приговор вынесен Алексею Шулимову. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Шулимов, по информации на сайте облизбиркома, в 2014-2019 годах являлся депутатом комитета местного самоуправления Козловского сельсовета Белинского района от Партии пенсионеров России.Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210405/skandal-1604232301.html
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия
САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости.
Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области
почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег односельчанина, который в результате лишился обеих ног, сообщили региональная прокуратура и областное управление СК РФ
.
Суд установил, что подсудимый, воспользовавшись, что потерпевший был пьян и беспомощен, из-за прежних неоднократных ссор и конфликтов ударил его, отчего тот упал, после чего погрузил мужчину в прицеп своей машины и отвез на пустырь возле свалки. Там подсудимый, проявив "исключительное бессердечие и безжалостность", снял с ног односельчанина одежду и обувь, облил их горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Потерпевший получил ожоги 40% поверхности тела, в дальнейшем он перенес пять операций, обе ноги ему ампутировали.
По данным прокуратуры, потерпевший пояснял, что ранее помогал односельчанину по хозяйству, за что тот угощал его спиртным либо давал немного денег, но в последующем перестал ему помогать. При этом у односельчан происходили конфликты, связанные с длительными обещаниями потерпевшего продать земельный пай и получением за него аванса, который он не смог впоследствии вернуть подсудимому.
Изначально следствие завело дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", однако до передачи в суд его переквалифицировали на менее тяжкую статью - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью".
"С учетом позиции гособвинителя, а также личности виновного приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом удовлетворен иск потерпевшего, с осужденного в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняет областное управление СК РФ, подсудимый вину не признал, по решению суда он находился под стражей.
По данным на сайте Белинского районного суда, приговор вынесен Алексею Шулимову. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Шулимов, по информации на сайте облизбиркома, в 2014-2019 годах являлся депутатом комитета местного самоуправления Козловского сельсовета Белинского района от Партии пенсионеров России.
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.