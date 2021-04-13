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Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:43
2021-04-13T09:09
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег односельчанина, который в результате лишился обеих ног, сообщили региональная прокуратура и областное управление СК РФ.Суд установил, что подсудимый, воспользовавшись, что потерпевший был пьян и беспомощен, из-за прежних неоднократных ссор и конфликтов ударил его, отчего тот упал, после чего погрузил мужчину в прицеп своей машины и отвез на пустырь возле свалки. Там подсудимый, проявив "исключительное бессердечие и безжалостность", снял с ног односельчанина одежду и обувь, облил их горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Потерпевший получил ожоги 40% поверхности тела, в дальнейшем он перенес пять операций, обе ноги ему ампутировали.По данным прокуратуры, потерпевший пояснял, что ранее помогал односельчанину по хозяйству, за что тот угощал его спиртным либо давал немного денег, но в последующем перестал ему помогать. При этом у односельчан происходили конфликты, связанные с длительными обещаниями потерпевшего продать земельный пай и получением за него аванса, который он не смог впоследствии вернуть подсудимому.Изначально следствие завело дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", однако до передачи в суд его переквалифицировали на менее тяжкую статью - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью".Как уточняет областное управление СК РФ, подсудимый вину не признал, по решению суда он находился под стражей.По данным на сайте Белинского районного суда, приговор вынесен Алексею Шулимову. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Шулимов, по информации на сайте облизбиркома, в 2014-2019 годах являлся депутатом комитета местного самоуправления Козловского сельсовета Белинского района от Партии пенсионеров России.Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210405/skandal-1604232301.html
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следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия

Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег

01:43 13.04.2021 (обновлено: 09:09 13.04.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Пензенской областиЖитель Белинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину
Житель Белинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
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САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области почти к девяти годам лишения свободы за то, что тот облил соляркой и поджег односельчанина, который в результате лишился обеих ног, сообщили региональная прокуратура и областное управление СК РФ.
Суд установил, что подсудимый, воспользовавшись, что потерпевший был пьян и беспомощен, из-за прежних неоднократных ссор и конфликтов ударил его, отчего тот упал, после чего погрузил мужчину в прицеп своей машины и отвез на пустырь возле свалки. Там подсудимый, проявив "исключительное бессердечие и безжалостность", снял с ног односельчанина одежду и обувь, облил их горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся. Потерпевший получил ожоги 40% поверхности тела, в дальнейшем он перенес пять операций, обе ноги ему ампутировали.
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По данным прокуратуры, потерпевший пояснял, что ранее помогал односельчанину по хозяйству, за что тот угощал его спиртным либо давал немного денег, но в последующем перестал ему помогать. При этом у односельчан происходили конфликты, связанные с длительными обещаниями потерпевшего продать земельный пай и получением за него аванса, который он не смог впоследствии вернуть подсудимому.
Изначально следствие завело дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", однако до передачи в суд его переквалифицировали на менее тяжкую статью - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью".
"С учетом позиции гособвинителя, а также личности виновного приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом удовлетворен иск потерпевшего, с осужденного в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Как уточняет областное управление СК РФ, подсудимый вину не признал, по решению суда он находился под стражей.
По данным на сайте Белинского районного суда, приговор вынесен Алексею Шулимову. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Шулимов, по информации на сайте облизбиркома, в 2014-2019 годах являлся депутатом комитета местного самоуправления Козловского сельсовета Белинского района от Партии пенсионеров России.
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
© Фото : СУСК РФ по Пензенской областиЖитель Белинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину
Житель Белинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
Житель Белинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину
 
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