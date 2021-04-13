https://ria.ru/20210413/prazdniki-1728000742.html

Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники

Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T03:14

2021-04-13T03:14

2021-04-13T03:14

туризм

турция

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.По его словам, бронирование отдыха в Крыму уже превышает допандемические показатели."Места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее", - сказал Черняк.

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727983029.html

турция

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, республика крым, общество