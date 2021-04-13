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Туризм
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Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T03:14
2021-04-13T03:14
туризм
турция
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.По его словам, бронирование отдыха в Крыму уже превышает допандемические показатели."Места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее", - сказал Черняк.
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727983029.html
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турция, республика крым, общество

Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники

03:14 13.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
"Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, бронирование отдыха в Крыму уже превышает допандемические показатели.
"Места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее", - сказал Черняк.
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