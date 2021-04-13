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Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили

Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили

Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понижен, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:35

2021-04-13T01:35

2021-04-13T07:38

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понижен, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций, сообщает городское ГУМЧС."В 23.27 ранг пожара был понижен до номера 3. В данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара были привлечены 69 единиц техники и 347 человек, три вертолета.Как сообщает ведомство, в ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС и один пожарный погиб, сведений о других пострадавших не поступало.Ранее сообщалось, что пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" произошел в понедельник. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров в 22.22 мск в понедельник. По данным МЧС, при тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" 1861 года постройки трое пожарных пострадали, найдено одно тело. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.

https://ria.ru/20210412/postradavshie-1727983944.html

санкт-петербург

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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия