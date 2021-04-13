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Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понижен, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:35
2021-04-13T07:38
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понижен, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций, сообщает городское ГУМЧС."В 23.27 ранг пожара был понижен до номера 3. В данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара были привлечены 69 единиц техники и 347 человек, три вертолета.Как сообщает ведомство, в ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС и один пожарный погиб, сведений о других пострадавших не поступало.Ранее сообщалось, что пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" произошел в понедельник. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров в 22.22 мск в понедельник. По данным МЧС, при тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" 1861 года постройки трое пожарных пострадали, найдено одно тело. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили

01:35 13.04.2021 (обновлено: 07:38 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понижен, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций, сообщает городское ГУМЧС.
"В 23.27 ранг пожара был понижен до номера 3. В данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара были привлечены 69 единиц техники и 347 человек, три вертолета.
Как сообщает ведомство, в ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС и один пожарный погиб, сведений о других пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" произошел в понедельник. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров в 22.22 мск в понедельник. По данным МЧС, при тушении пожара в здании фабрики "Невская мануфактура" 1861 года постройки трое пожарных пострадали, найдено одно тело. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 21:55
При пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали три сотрудника МЧС
 
Пожар на "Невской мануфактуре"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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