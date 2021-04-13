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В Германии связали "поведение России" с работой "Северного потока — 2"
В Германии связали "поведение России" с работой "Северного потока — 2"
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по "Северному потоку — 2" должны зависеть от "поведения... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:59
2021-04-13T17:47
россия
цены на нефть
северный поток — 2
минобороны германии
ллойд остин
министерство обороны сша
германия
берлин (город)
экономика
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по "Северному потоку — 2" должны зависеть от "поведения России"."Что касается "Северного потока — 2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно. Однако я твердо убеждена, что если "Северный поток — 2" будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", — заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине.Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС продажи своего сжиженного природного газа, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Новые ограничительные меры в отношении проекта вводились в 2020 году.Строительство продолжилось в декабре 2020 года — трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель Госдепартамента США, Вашингтон не исключает дальнейших мер против "Северного потока — 2".Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
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россия, цены на нефть, северный поток — 2, минобороны германии, ллойд остин, министерство обороны сша, германия, берлин (город), экономика

В Германии связали "поведение России" с работой "Северного потока — 2"

13:59 13.04.2021 (обновлено: 17:47 13.04.2021)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по "Северному потоку — 2" должны зависеть от "поведения России".
"Что касается "Северного потока — 2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно. Однако я твердо убеждена, что если "Северный поток — 2" будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", — заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС продажи своего сжиженного природного газа, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Новые ограничительные меры в отношении проекта вводились в 2020 году.
Строительство продолжилось в декабре 2020 года — трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель Госдепартамента США, Вашингтон не исключает дальнейших мер против "Северного потока — 2".
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
 
РоссияЦены на нефтьСеверный поток — 2Минобороны ГерманииЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАГерманияБерлин (город)Экономика
 
 
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