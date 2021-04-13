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Пентагон оценил влияние "Северного потока — 2" на отношения с Германией
Пентагон оценил влияние "Северного потока — 2" на отношения с Германией
Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода "Северный поток 2" встал на пути развития отношений США и Германии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:39
2021-04-13T13:39
2021-04-13T13:39
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода "Северный поток 2" встал на пути развития отношений США и Германии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Что касается вопроса "Северного потока", то мы высказывали наше несогласие с этим и с тем влиянием, которое это даст России. Но мы не позволим этой проблеме встать на пути потрясающих отношений, которые у нас есть с Германией. Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед", - заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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