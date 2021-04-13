https://ria.ru/20210413/potok-1728039118.html

Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока — 2"

Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока — 2"

Немецкая организация по защите окружающей среды (DUH) подала иск в административный суд Гамбурга, оспаривая разрешение немецкого регулятора на строительство... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:50

2021-04-13T11:50

2021-04-13T11:50

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Немецкая организация по защите окружающей среды (DUH) подала иск в административный суд Гамбурга, оспаривая разрешение немецкого регулятора на строительство трубопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении организации.DUH регулярно критикует трубопровод и инициирует судебные разбирательства по проекту."Немецкая организация по защите окружающей среды подала сегодня иск против ускоренного продолжения строительства "Северного потока 2". Иск в административном суде Гамбурга направлен против разрешения строительных работ в чувствительный период гнездования птиц, выданный Федеральным ведомство по судоходству и гидрографии (BSH)", - говорится в заявлении.Как пояснили в организации, иск подан после того, как BSH отклонила протест DUH против разрешения на строительство. "DUH считает разрешение BSH на дальнейшее строительство от января 2021 года неправомерным: потребности в "Северном потоке 2" нет, последствия для климатических целей (целей политики по защите климата) игнорируются, влияние на морских птиц и морских свиней на основании неактуальных данных игнорируется", - заявили в организации."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210409/potok-1727579867.html

https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, украина, в мире