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Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока — 2"
Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока — 2"
Немецкая организация по защите окружающей среды (DUH) подала иск в административный суд Гамбурга, оспаривая разрешение немецкого регулятора на строительство... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:50
2021-04-13T11:50
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Немецкая организация по защите окружающей среды (DUH) подала иск в административный суд Гамбурга, оспаривая разрешение немецкого регулятора на строительство трубопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении организации.DUH регулярно критикует трубопровод и инициирует судебные разбирательства по проекту."Немецкая организация по защите окружающей среды подала сегодня иск против ускоренного продолжения строительства "Северного потока 2". Иск в административном суде Гамбурга направлен против разрешения строительных работ в чувствительный период гнездования птиц, выданный Федеральным ведомство по судоходству и гидрографии (BSH)", - говорится в заявлении.Как пояснили в организации, иск подан после того, как BSH отклонила протест DUH против разрешения на строительство. "DUH считает разрешение BSH на дальнейшее строительство от января 2021 года неправомерным: потребности в "Северном потоке 2" нет, последствия для климатических целей (целей политики по защите климата) игнорируются, влияние на морских птиц и морских свиней на основании неактуальных данных игнорируется", - заявили в организации."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
https://ria.ru/20210409/potok-1727579867.html
https://ria.ru/20210408/potok-1727405930.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, украина, в мире

Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока — 2"

11:50 13.04.2021
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Немецкая организация по защите окружающей среды (DUH) подала иск в административный суд Гамбурга, оспаривая разрешение немецкого регулятора на строительство трубопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении организации.
DUH регулярно критикует трубопровод и инициирует судебные разбирательства по проекту.
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"Немецкая организация по защите окружающей среды подала сегодня иск против ускоренного продолжения строительства "Северного потока 2". Иск в административном суде Гамбурга направлен против разрешения строительных работ в чувствительный период гнездования птиц, выданный Федеральным ведомство по судоходству и гидрографии (BSH)", - говорится в заявлении.
Как пояснили в организации, иск подан после того, как BSH отклонила протест DUH против разрешения на строительство. "DUH считает разрешение BSH на дальнейшее строительство от января 2021 года неправомерным: потребности в "Северном потоке 2" нет, последствия для климатических целей (целей политики по защите климата) игнорируются, влияние на морских птиц и морских свиней на основании неактуальных данных игнорируется", - заявили в организации.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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В Германии обвинили США в ведении войны против "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАУкраинаВ мире
 
 
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