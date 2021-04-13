https://ria.ru/20210413/poteplenie-1728000425.html

Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России

Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России

Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России, сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО)... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T03:04

2021-04-13T03:04

2021-04-13T10:32

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России, сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.По его словам, с учетом данных 2020 года, прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов. При этом эксперт отметил, что нельзя быть уверенным в сохранении этой тенденции. Он напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. Сейчас климатологи пытаются вычислить, когда и как именно это произойдет.Ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине XXI века. В России разрабатывают меры по защите экологии. В ноябре Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать соответствующую стратегию развития страны до 2050 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/pogoda-1604066074.html

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россия

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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество