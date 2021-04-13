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Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России, сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО)... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T03:04
2021-04-13T10:32
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России, сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.По его словам, с учетом данных 2020 года, прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов. При этом эксперт отметил, что нельзя быть уверенным в сохранении этой тенденции. Он напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. Сейчас климатологи пытаются вычислить, когда и как именно это произойдет.Ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине XXI века. В России разрабатывают меры по защите экологии. В ноябре Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать соответствующую стратегию развития страны до 2050 года.
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России

03:04 13.04.2021 (обновлено: 10:32 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России, сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.
По его словам, с учетом данных 2020 года, прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов. При этом эксперт отметил, что нельзя быть уверенным в сохранении этой тенденции.
"Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать", — уточнил Катцов.
Он напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. Сейчас климатологи пытаются вычислить, когда и как именно это произойдет.
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Ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине XXI века.
В России разрабатывают меры по защите экологии. В ноябре Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать соответствующую стратегию развития страны до 2050 года.
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РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
 
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