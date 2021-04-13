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Песков опроверг слухи о работе Путина в "секретном бункере"
Песков опроверг слухи о работе Путина в "секретном бункере"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о подготовке послания Владимира Путина парламенту в "секретном бункере", сообщив, что оно... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:34
2021-04-13T14:30
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о подготовке послания Владимира Путина парламенту в "секретном бункере", сообщив, что оно готовится в Кремле.Ранее Bloomberg опубликовал информацию, что подготовка к посланию Путина парламенту (запланировано на 21 апреля) настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном "бункере", расположенном через Москву-реку от здания правительства."Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, и в том числе члены кабинета министров, и никакого секрета здесь нет", — рассказал Песков журналистам.Он уточнил, что напротив Белого дома через реку никакой не бункер и никакой не секретный, а комплекс гостиницы "Украина"."Это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации. Он абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственная власть, депутаты и так далее. Тут опять не совсем попали. Сегодня именно этот координационный центр посетит глава государства", — добавил Песков.
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин

Песков опроверг слухи о работе Путина в "секретном бункере"

12:34 13.04.2021 (обновлено: 14:30 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЕжегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о подготовке послания Владимира Путина парламенту в "секретном бункере", сообщив, что оно готовится в Кремле.
Ранее Bloomberg опубликовал информацию, что подготовка к посланию Путина парламенту (запланировано на 21 апреля) настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном "бункере", расположенном через Москву-реку от здания правительства.
"Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, и в том числе члены кабинета министров, и никакого секрета здесь нет", — рассказал Песков журналистам.
Он уточнил, что напротив Белого дома через реку никакой не бункер и никакой не секретный, а комплекс гостиницы "Украина".
"Это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации. Он абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственная власть, депутаты и так далее. Тут опять не совсем попали. Сегодня именно этот координационный центр посетит глава государства", — добавил Песков.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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