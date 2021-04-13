https://ria.ru/20210413/pokrytie-1728101816.html

Разработано покрытие, уничтожающее супербактерии и грибковые инфекции

Разработано покрытие, уничтожающее супербактерии и грибковые инфекции

Австралийские ученые разработали нанопокрытие, которое можно использовать на повязках и имплантатах для предотвращения и лечения потенциально смертельных... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:21

2021-04-13T16:21

2021-04-13T16:21

наука

химия

здоровье

австралия

технологии

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Австралийские ученые разработали нанопокрытие, которое можно использовать на повязках и имплантатах для предотвращения и лечения потенциально смертельных бактериальных и грибковых инфекций. Новый материал эффективен против широкого спектра микроорганизмов, включая супербактерии, устойчивые к антибиотикам. При этом он безвреден для человеческих клеток. Описание разработки опубликовано в журнале Американского химического общества Applied Materials & Interfaces.Устойчивость бактерий и грибковых инфекций к антибиотикам — серьезная проблема современной медицины. Так, новой угрозой для госпитализированных пациентов с COVID-19 стал грибок Aspergillus, который вызывает смертельные вторичные инфекции.Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) вместе с коллегами из других университетов Австралии разработали на основе слоистого черного фосфора утратонкий 2D-материал с противомикробными свойствами.Ранее было известно, что черный фосфор, используемый в основном в электронике, обладает некоторыми антибактериальными и противогрибковыми свойствами, но этот материал никогда не подвергался методическим исследованиям на предмет потенциального клинического использования.Авторы доказали, что при нанесении нанотонкими слоями на такие поверхности, как титан и хлопок, которые используются для изготовления имплантатов и повязок для ран, этот материал эффективен против устойчивых к лекарствам бактерий и грибковых клеток. "Эти патогены несут ответственность за огромный вред для здоровья, и, поскольку лекарственная устойчивость продолжает расти, нам все труднее лечить эти инфекции, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из ведущих авторов исследования доктора Аарона Элбурна (Aaron Elbourne) из Колледжа науки, инженерии и здравоохранения RMIT. — Нужно новое умное оружие для войны с супербактериями, которое не усугубляет проблему устойчивости к противомикробным препаратам".По словам авторов, обнаружение одного материала, который предотвращает как бактериальные, так и грибковые инфекции, — значительное достижение."Наше нанотонкое покрытие — это двойной убийца микробов, который разрывает клетки бактерий и грибков. К такому физическому воздействию микроорганизмам будет трудно адаптироваться. Потребуются миллионы лет, чтобы естественным образом развить новую защиту от такой смертельной атаки", — продолжает Элбурн.Черный фосфор легко разлагается кислородом, и это огромная проблема для электроники. Но в медицинских нанотехнологиях это свойство стало плюсом."Оказалось, что материалы, которые легко разлагаются кислородом, могут быть идеальными для уничтожения микробов — это именно то, что искали ученые, работающие над антимикробными технологиями", — говорит еще один участник исследования, доцент Сумит Валиа (Sumeet Walia) из инженерной школы RMITПри расщеплении черный фосфор окисляет поверхность клеток бактерий и грибков, что в конечном итоге приводит к их разрыву. Исследователи проверили эффективность нанотонких слоев черного фосфора против пяти распространенных штаммов бактерий, включая кишечную палочку и устойчивый к лекарствам метициллинрезистентный золотистый стафилококк, а также пяти типов грибов, включая Candida auris. За два часа на поверхности, покрытой черным фосфором погибли до 99 процентов бактериальных и грибковых клеток. Однако, авторы отмечают, что за это время черный фосфор тоже начал саморазлагаться и полностью распался в течение 24 часов. С одной стороны, это свидетельствует об ограниченном сроке службы покрытия, с другой — это гарантия того, что материал не будет накапливаться в организме.

https://ria.ru/20210401/bakterii-1603831165.html

https://ria.ru/20210329/infektsii-1603351527.html

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химия, здоровье, австралия, технологии