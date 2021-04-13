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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/pokhorony-1728110635.html
Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище
Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище
Народного артиста РФ, режиссера Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова, где во... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:52
2021-04-13T16:52
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народного артиста РФ, режиссера Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова, где во вторник прошла церемония прощания.Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца.Эмиль Верник - народный артист РФ, был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.Верник стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".
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россия, москва, чехов

Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище

16:52 13.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЭмиль Верник
Эмиль Верник - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народного артиста РФ, режиссера Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова, где во вторник прошла церемония прощания.
Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца.
"Эмиля Григорьевича похоронили", - сказала собеседница агентства.
Эмиль Верник - народный артист РФ, был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.
Верник стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".
 
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