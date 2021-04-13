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Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище

Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище

Народного артиста РФ, режиссера Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова, где во... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:52

2021-04-13T16:52

2021-04-13T16:52

культура

россия

москва

чехов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народного артиста РФ, режиссера Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова, где во вторник прошла церемония прощания.Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца.Эмиль Верник - народный артист РФ, был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.Верник стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".

россия

москва

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, чехов