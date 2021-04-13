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Москвичам во вторник пообещали самый теплый день с начала года
Москвичам во вторник пообещали самый теплый день с начала года
Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:03
2021-04-13T08:03
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление - 752 миллиметра ртутного столба.Синоптик добавил, что с такой температурой вторник может стать самым тёплым днём с начала года, до этого теплее было лишь 11 апреля, когда температура повысилась до плюс 17,8 градуса.
https://realty.ria.ru/20210412/moskva-1727583106.html
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михаил леус, москва, общество

Москвичам во вторник пообещали самый теплый день с начала года

08:03 13.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние западная периферия антициклона. При таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура в городе повысится до плюс 21-23 градусов, по области 19-24", - сообщил Леус.
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Синоптик добавил, что с такой температурой вторник может стать самым тёплым днём с начала года, до этого теплее было лишь 11 апреля, когда температура повысилась до плюс 17,8 градуса.
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"Кроме того, мы ожидаем обновления суточного рекорда для 13 апреля, который на текущий момент составляет 20,4 градуса и был установлен в 2008 году", - отметил он.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
 
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