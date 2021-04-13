https://ria.ru/20210413/pogoda-1728007964.html

Москвичам во вторник пообещали самый теплый день с начала года

Москвичам во вторник пообещали самый теплый день с начала года

Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:03

2021-04-13T08:03

2021-04-13T08:03

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление - 752 миллиметра ртутного столба.Синоптик добавил, что с такой температурой вторник может стать самым тёплым днём с начала года, до этого теплее было лишь 11 апреля, когда температура повысилась до плюс 17,8 градуса.

https://realty.ria.ru/20210412/moskva-1727583106.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/pogoda-1727670663.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество