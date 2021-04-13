https://ria.ru/20210413/podzemny-1727942542.html
"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ
"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ
“Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность”: существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что - мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)?
2021-04-13T12:00
2021-04-13T12:00
2021-04-13T12:00
какая-то мистика
дмитрий юрков
подкаст
москва
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"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ
“Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность”: существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что - мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ
“Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность”: существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что - мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)?
audio/mpeg
О бункере в Раменках рассказывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков, который занимается исследованием документов по подземным сооружениям. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, дмитрий юрков, подкаст, москва
"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ
“Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность”: существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что - мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)?