https://ria.ru/20210413/podzemny-1727942542.html

"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ

"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ

“Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность”: существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что - мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)?

2021-04-13T12:00

2021-04-13T12:00

2021-04-13T12:00

какая-то мистика

дмитрий юрков

подкаст

москва

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"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ “Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность”: существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что - мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)? audio/mpeg

"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ “Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность”: существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что - мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)? audio/mpeg

О бункере в Раменках рассказывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков, который занимается исследованием документов по подземным сооружениям. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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